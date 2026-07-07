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Чемпионат мира
07 июля 2026, 12:04 | Обновлено 07 июля 2026, 13:06
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Бельгия одержала свою третью крупнейшую победу на чемпионатах мира

Топ-6 побед в истории бельгийцев пришлись на матчи против неевропейских сборных

07 июля 2026, 12:04 | Обновлено 07 июля 2026, 13:06
290
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Бельгия одержала свою третью крупнейшую победу на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Бельгии одержала свою третью крупнейшую победу на чемпионатах мира.

Произошло это в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной США, в котором бельгийцы оказались сильнее со счетом 4:1.

Напомним, что свою крупнейшую победу на мундиалях «красные дьяволы» одержали также на ЧМ-2026, в игре против Новой Зеландии (5:1).

В общем, топ-6 побед Бельгии с самым крупным счетом пришлись на матчи против неевропейских сборных.

Самые крупные победы сборной Бельгии на чемпионатах мира

  • 2026: Новая Зеландия – 5:1
  • 2018: Тунис – 5:2
  • 2026: США – 4:1
  • 2018: Панама – 3:0
  • 1970: Сальвадор – 3:0
  • 1990: Уругвай – 3:1
  • 2018: Англия – 2:0
  • 1990: Южная Корея – 2:0
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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Площадь Бельгии составляет 30 528 км², а площадь Киевской области — около 28 131 км². 
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