Бельгия одержала свою третью крупнейшую победу на чемпионатах мира

Сборная Бельгии одержала свою третью крупнейшую победу на чемпионатах мира.

Произошло это в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной США, в котором бельгийцы оказались сильнее со счетом 4:1.

Напомним, что свою крупнейшую победу на мундиалях «красные дьяволы» одержали также на ЧМ-2026, в игре против Новой Зеландии (5:1).

В общем, топ-6 побед Бельгии с самым крупным счетом пришлись на матчи против неевропейских сборных.

Самые крупные победы сборной Бельгии на чемпионатах мира