Чемпионат мира07 июля 2026, 12:04 | Обновлено 07 июля 2026, 13:06
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Бельгия одержала свою третью крупнейшую победу на чемпионатах мира
Топ-6 побед в истории бельгийцев пришлись на матчи против неевропейских сборных
07 июля 2026, 12:04 | Обновлено 07 июля 2026, 13:06
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Сборная Бельгии одержала свою третью крупнейшую победу на чемпионатах мира.
Произошло это в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной США, в котором бельгийцы оказались сильнее со счетом 4:1.
Напомним, что свою крупнейшую победу на мундиалях «красные дьяволы» одержали также на ЧМ-2026, в игре против Новой Зеландии (5:1).
В общем, топ-6 побед Бельгии с самым крупным счетом пришлись на матчи против неевропейских сборных.
Самые крупные победы сборной Бельгии на чемпионатах мира
- 2026: Новая Зеландия – 5:1
- 2018: Тунис – 5:2
- 2026: США – 4:1
- 2018: Панама – 3:0
- 1970: Сальвадор – 3:0
- 1990: Уругвай – 3:1
- 2018: Англия – 2:0
- 1990: Южная Корея – 2:0
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Площадь Бельгии составляет 30 528 км², а площадь Киевской области — около 28 131 км².
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