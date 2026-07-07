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Лига Европы
07 июля 2026, 12:41 |
488
0

Университатя потеряла самого важного игрока перед противостоянием с Динамо

Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Йово Лукич отправился в отпуск после чемпионата мира

07 июля 2026, 12:41 |
488
0
Университатя потеряла самого важного игрока перед противостоянием с Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Йово Лукич
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Киевское «Динамо» сыграет против румынской «Университати» Клуж в матчах первого квалификационного раунда Лиги Европы, который состоятся 9 и 16 июля.

Соперник «бело-синих» не сможет рассчитывать в этом противостоянии на своего самого важного игрока – лучшего бомбардира клуба и чемпионата Румынии 2025/26 Йово Лукича.

Нападающий сборной Боснии и Герцеговины принимал участие в чемпионате мира, где его команда вылетела из турнира на стадии 1/16 финала после поражения от США.

«Университатя» предоставила Лукичу десять дней отпуска без учета времени, которое ему понадобится для возвращения из Соединенных Штатов.

В расположение своего клуба форвард вернется за 2-3 дня до ответного матча с «Динамо» (16 июля), после чего начнет набор оптимальной формы, поэтому не сможет сыграть в обеих поединках.

В прошлом сезоне Йово провел 32 матча, в которых забил 18 голов и занял первое место в рейтинге лучших бомбардиров чемпионата Румынии.

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ЧМ-2026 по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу Йово Лукич Лига Европы Динамо Киев Университатя Клуж
Николай Тытюк Источник: Динамо Киев от Шурика
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