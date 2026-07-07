Университатя потеряла самого важного игрока перед противостоянием с Динамо
Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Йово Лукич отправился в отпуск после чемпионата мира
Киевское «Динамо» сыграет против румынской «Университати» Клуж в матчах первого квалификационного раунда Лиги Европы, который состоятся 9 и 16 июля.
Соперник «бело-синих» не сможет рассчитывать в этом противостоянии на своего самого важного игрока – лучшего бомбардира клуба и чемпионата Румынии 2025/26 Йово Лукича.
Нападающий сборной Боснии и Герцеговины принимал участие в чемпионате мира, где его команда вылетела из турнира на стадии 1/16 финала после поражения от США.
«Университатя» предоставила Лукичу десять дней отпуска без учета времени, которое ему понадобится для возвращения из Соединенных Штатов.
В расположение своего клуба форвард вернется за 2-3 дня до ответного матча с «Динамо» (16 июля), после чего начнет набор оптимальной формы, поэтому не сможет сыграть в обеих поединках.
В прошлом сезоне Йово провел 32 матча, в которых забил 18 голов и занял первое место в рейтинге лучших бомбардиров чемпионата Румынии.
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