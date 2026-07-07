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Чемпионат мира
07 июля 2026, 17:05 | Обновлено 07 июля 2026, 17:42
477
0

Тренер сборной Аргентины одним словом оценил игру команды на ЧМ

Скалони более-менее доволен игрой

07 июля 2026, 17:05 | Обновлено 07 июля 2026, 17:42
477
0
Тренер сборной Аргентины одним словом оценил игру команды на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Скалони
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Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони назвал игру команды на ЧМ-2026 «удовлетворительной», однако не назвал своего фаворита на титул.

«Мне кажется, нынешний чемпионат мира уже показал, что просто не будет никому и всегда возникают проблемы. Нет определенного фаворита. Раньше на таких турнирах обычно были четкие фавориты, но на этом ЧМ мы увидели множество неожиданных результатов».

«Уровень игры Аргентины пока что достаточный, чтобы побеждать. Я бы сказал, что мы играем удовлетворительно и добыли уже четыре победы», – сказал Скалони.

В 19:00 Аргентина сыграет с Египтом в 1/8 финала турнира.

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Лионель Скалони сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: Reuters
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