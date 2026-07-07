Испания стала первой сборной, не пропустившей в шести подряд матчах ЧМ
Вспомним, из каких матчей состоит текущая рекордная серия испанцев
Испания стала первой сборной в истории чемпионатов мира, сыгравшей шесть матчей подряд без пропущенных мячей.
Очередной «сухой» поединок испанцы сыграли в 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Португалии (1:0).
Напомним, что серия сборной Испании началась еще на ЧМ-2022 в игре 1/8 финала против сборной Марокко (0:0), а на ЧМ-2026 «Фурия роха» ни в одном из пяти сыгранных матчей еще не пропускала.
Серия сборной Испании без пропущенных мячей на чемпионатах мира (6)
- 2026: Португалия – 1:0
- 2026: Австрия – 3:0
- 2026: Уругвай – 1:0
- 2026: Саудовская Аравия – 4:0
- 2026: Кабо-Верде – 0:0
- 2022: Марокко – 0:0
🌟 HISTORY MADE!— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 6, 2026
🇪🇸 Spain are the FIRST team EVER to keep SIX successive clean sheets in the Men’s World Cup!
🛡️ Absolute defensive masterclass from La Roja!
🧤 Unai Simón and the backline are unbreakable. Zero goals conceded across this insane streak.
📊 Spain’s 2026… pic.twitter.com/R48z8L7hGi
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