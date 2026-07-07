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Чемпионат мира
07 июля 2026, 11:04 | Обновлено 07 июля 2026, 11:19
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0

Испания стала первой сборной, не пропустившей в шести подряд матчах ЧМ

Вспомним, из каких матчей состоит текущая рекордная серия испанцев

07 июля 2026, 11:04 | Обновлено 07 июля 2026, 11:19
141
0
Испания стала первой сборной, не пропустившей в шести подряд матчах ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Испания стала первой сборной в истории чемпионатов мира, сыгравшей шесть матчей подряд без пропущенных мячей.

Очередной «сухой» поединок испанцы сыграли в 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Португалии (1:0).

Напомним, что серия сборной Испании началась еще на ЧМ-2022 в игре 1/8 финала против сборной Марокко (0:0), а на ЧМ-2026 «Фурия роха» ни в одном из пяти сыгранных матчей еще не пропускала.

Серия сборной Испании без пропущенных мячей на чемпионатах мира (6)

  • 2026: Португалия – 1:0
  • 2026: Австрия – 3:0
  • 2026: Уругвай – 1:0
  • 2026: Саудовская Аравия – 4:0
  • 2026: Кабо-Верде – 0:0
  • 2022: Марокко – 0:0
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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