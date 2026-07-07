Победа со скрипом. Кравченко дал прогноз на матч ЧМ Аргентина – Египет

Наверное, многие согласятся, что с турнирной сеткой плей-офф действующим чемпионам мира аргентинцам повезло. На стадии 1/16 финала – Кабо-Верде, сейчас – Египет. В потенциальном четвертьфинале – Швейцария или Колумбия. И только в полуфинале может быть Англия, если пройдет Норвегию. Впрочем, сегодня мы говорим о противостоянии 1/8-й Аргентины и Египта, которое начнется в Атланте – в 19:00 по киевскому времени.

Естественно, что фаворит в этой встрече известен, но согласен ли с этим Махомед Салах и компания. О возможном раскладе в этом поединке сайту Sport.ua рассказал бывший полузащитник сборной Украины, наш эксперт Сергей Кравченко.

– Не могу сказать, что я фанат сборной Аргентины, поскольку их игра в какой-то мере подстроена под Лионеля Месси, как и у Португалии – под Криштиану Роналду, – сказал Кравченко. – В целом, у аргентинцев сильные исполнители и плюс их наставника в том, что он умеет находить общий язык со всеми подопечными. Это касается и того, что, если Месси постоянно забивает, то ему можно не прессинговать при оборонительных действиях.

В предстоящем поединке против Египта Аргентина является безусловным фаворитом. Более того, чемпионам мира, на мой взгляд, будет легче, чем в игре с Кабо-Верде, поскольку египтяне не станут закрываться у своих ворот, они тоже любят действовать с позиции силы. Не стоит забывать и о Мухамеде Салахе, который может сделать гол из ничего. Однако класс исполнителей у подопечных Лионеля Скалони на порядок выше, что и предопределит судьбу этого противостояния. Ставлю снова на минимальную победу Аргентины – 1:0.