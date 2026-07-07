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07 июля 2026, 12:51 | Обновлено 07 июля 2026, 13:01
46
0

ВИДЕО. Сборная U-19 переехала в Честер для подготовки к полуфиналу ЧЕ-2026

Вечером 8 июля в городе Рексем сыграют Украина U-19 и Германия U-19

07 июля 2026, 12:51 | Обновлено 07 июля 2026, 13:01
46
0
ВИДЕО. Сборная U-19 переехала в Честер для подготовки к полуфиналу ЧЕ-2026
УАФ
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Сборная Украины U-19 переехала в город Честер (Англия) для подготовки к полуфиналу Евро-2026 U-19.

8 июля в 21:00 в матче 1/2 финала в городе Рексем (Уэльс) сыграют Украина U-19 и Германия U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чемпионат Европы 2026 U-19 проходит в Уэльсе с 28 июня по 11 июля. Честер – город в Англии, на границе с Уэльсом. Расстояние между городами Честер (Англия) и Рексем (Уэльс) составляет 17 км.

Сборная Украины заняла первое место в группе B с 9 очками, обыграла Хорватию (3:1), Сербию (2:1) и Италию (1:0).

Испания, Германия, Украина, Хорватия стали полуфиналистами ЧЕ-2026 U-19 и получили путевки на ЧМ-2027 U-20.

В другом полуфинале 8 июня в 18:30 в городе Денби играют Испания и Хорватия. Финал запланирован на 11 июля в городе Рексем.

ВИДЕО. Сборная U-19 переехала в Честер для подготовки к полуфиналу ЧЕ-2026

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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