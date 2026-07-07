ВИДЕО. Сборная U-19 переехала в Честер для подготовки к полуфиналу ЧЕ-2026
Вечером 8 июля в городе Рексем сыграют Украина U-19 и Германия U-19
Сборная Украины U-19 переехала в город Честер (Англия) для подготовки к полуфиналу Евро-2026 U-19.
8 июля в 21:00 в матче 1/2 финала в городе Рексем (Уэльс) сыграют Украина U-19 и Германия U-19.
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Чемпионат Европы 2026 U-19 проходит в Уэльсе с 28 июня по 11 июля. Честер – город в Англии, на границе с Уэльсом. Расстояние между городами Честер (Англия) и Рексем (Уэльс) составляет 17 км.
Сборная Украины заняла первое место в группе B с 9 очками, обыграла Хорватию (3:1), Сербию (2:1) и Италию (1:0).
Испания, Германия, Украина, Хорватия стали полуфиналистами ЧЕ-2026 U-19 и получили путевки на ЧМ-2027 U-20.
В другом полуфинале 8 июня в 18:30 в городе Денби играют Испания и Хорватия. Финал запланирован на 11 июля в городе Рексем.
ВИДЕО. Сборная U-19 переехала в Честер для подготовки к полуфиналу ЧЕ-2026
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