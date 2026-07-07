Украина U-19 – Германия U-19. Полуфинал Евро-2026. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 8 июля в 21:00 видеотрансляцию матча 1/2 финала Евро-2026 U-19
Юношеская сборная Украины U-19 играет в Уэльсе в полуфинале Евро-2026 U-19.
8 июля в 21:00 в матче 1/2 финала в городе Рексем на стадионе Рейскорс Граунд встречаются Украина U-19 и Германия U-19.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Чемпионат Европы 2026 U-19 проходит в Уэльсе с 28 июня по 11 июля.
Сборная Украины заняла первое место в группе B с 9 очками, обыграла Хорватию (3:1), Сербию (2:1) и Италию (1:0).
Сборная Германии финишировала на второй позиции в группе A с 9 очками, взяв верх над Данией (4:3) и Уэльсом (4:0), а затем уступив Испании (0:4).
Испания, Германия, Украина, Хорватия стали полуфиналистами ЧЕ-2026 U-19 и получили путевки на ЧМ-2027 U-20.
В 16:00 Дания и Италия играют матч за 5-е место, которое позволит выйти в межконтинентальный плей-офф за путевку на чемпионат мира 2027 U-20.
В другом полуфинале в 18:30 в городе Денби играют Испания и Хорватия. Финал запланирован на 11 июля в городе Рексем.
Украина U-19 – Германия U-19. Полуфинал Евро-2026. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляцию матча проводят видеосервис MEGOGO и Суспільне
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Американец продался за российские рубли
О’Шаки Фостер готов к бою с украинским боксером