Юношеская сборная Украины U-19 играет в Уэльсе в полуфинале Евро-2026 U-19.

8 июля в 21:00 в матче 1/2 финала в городе Рексем на стадионе Рейскорс Граунд встречаются Украина U-19 и Германия U-19.

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Чемпионат Европы 2026 U-19 проходит в Уэльсе с 28 июня по 11 июля.

Сборная Украины заняла первое место в группе B с 9 очками, обыграла Хорватию (3:1), Сербию (2:1) и Италию (1:0).

Сборная Германии финишировала на второй позиции в группе A с 9 очками, взяв верх над Данией (4:3) и Уэльсом (4:0), а затем уступив Испании (0:4).

Испания, Германия, Украина, Хорватия стали полуфиналистами ЧЕ-2026 U-19 и получили путевки на ЧМ-2027 U-20.

В 16:00 Дания и Италия играют матч за 5-е место, которое позволит выйти в межконтинентальный плей-офф за путевку на чемпионат мира 2027 U-20.

В другом полуфинале в 18:30 в городе Денби играют Испания и Хорватия. Финал запланирован на 11 июля в городе Рексем.

Украина U-19 – Германия U-19. Полуфинал Евро-2026. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводят видеосервис MEGOGO и Суспільне