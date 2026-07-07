Журналист поделился подробностями трансфера звезды сборной Украины

Итальянский журналист Чекко Оддо Касано высказался по поводу потенциального перехода украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика в «Дженоа».

«Возможность перехода Довбика в «Дженоа» пока еще не столь продвинута. Клуб из Генуи лишь контактировал с самим игроком и «Ромой», которая хочет тщательно оценить все варианты относительно украинца, стремясь получить предложение, которое позволило бы ему потенциально вернуться», – цитирует журналиста Radio Roma.

В сезоне-2025/26 Артем сыграл на клубном уровне 18 матчей, в которых отличился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами. Контракт украинца с Ромой рассчитан до лета 2029 года.

Ранее известный журналист высказался по поводу ситуации с возможным уходом Довбика из «Ромы».