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Италия
07 июля 2026, 10:41 | Обновлено 07 июля 2026, 10:42
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Журналист поделился подробностями трансфера звезды сборной Украины

Чекко Оддо Касано оценил ситуацию с возможным переходом Артема Довбика

07 июля 2026, 10:41 | Обновлено 07 июля 2026, 10:42
1124
0
Журналист поделился подробностями трансфера звезды сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Итальянский журналист Чекко Оддо Касано высказался по поводу потенциального перехода украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика в «Дженоа».

«Возможность перехода Довбика в «Дженоа» пока еще не столь продвинута. Клуб из Генуи лишь контактировал с самим игроком и «Ромой», которая хочет тщательно оценить все варианты относительно украинца, стремясь получить предложение, которое позволило бы ему потенциально вернуться», – цитирует журналиста Radio Roma.

В сезоне-2025/26 Артем сыграл на клубном уровне 18 матчей, в которых отличился тремя забитыми голами и двумя результативными передачами. Контракт украинца с Ромой рассчитан до лета 2029 года.

Ранее известный журналист высказался по поводу ситуации с возможным уходом Довбика из «Ромы».

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чемпионат Италии по футболу Серия A Артем Довбик Рома Рим Дженоа трансферы трансферы Серии A
Антон Романенко
Антон Романенко Источник
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