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  4. Рома получила официальное предложение по Довбику. Решение принято
Италия
08 июля 2026, 20:22 |
1568
0

Рома получила официальное предложение по Довбику. Решение принято

Римляне отказали «Дженоа»

08 июля 2026, 20:22 |
1568
0
Рома получила официальное предложение по Довбику. Решение принято
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Будущее Артема Довбика в составе «Ромы» остается неопределенным. Украинский нападающий не входит в долгосрочные планы главного тренера команды Джан-Пьеро Гасперини.

«Дженоа» сделал «волкам» официальное предложение — аренду, но такая схема не устраивает руководство «Ромы». Однако римский клуб хочет других условий сделки и отказал «грифонам».

«Рома» готова рассмотреть аренду только с правом выкупа, а ещё лучше — с обязательным выкупом при определённых условиях. Кроме того, новый клуб должен полностью взять на себя зарплату футболиста.

Интерес к Довбику также проявляют «Вильярреал», «Бетис», клубы из Турции и Германии. В «Роме» надеются найти вариант, который позволит получить средства для усиления атаки.

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Дмитрий Олийченко Источник: SiamoLaRoma
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