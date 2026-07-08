Рома получила официальное предложение по Довбику. Решение принято

Будущее Артема Довбика в составе «Ромы» остается неопределенным. Украинский нападающий не входит в долгосрочные планы главного тренера команды Джан-Пьеро Гасперини.

«Дженоа» сделал «волкам» официальное предложение — аренду, но такая схема не устраивает руководство «Ромы». Однако римский клуб хочет других условий сделки и отказал «грифонам».

«Рома» готова рассмотреть аренду только с правом выкупа, а ещё лучше — с обязательным выкупом при определённых условиях. Кроме того, новый клуб должен полностью взять на себя зарплату футболиста.

Интерес к Довбику также проявляют «Вильярреал», «Бетис», клубы из Турции и Германии. В «Роме» надеются найти вариант, который позволит получить средства для усиления атаки.