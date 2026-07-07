Бывший футболист Шахтера и сборной Украины остался без клуба

Бывший игрок донецкого «Шахтера» и сборной Украины Богдан Бутко подтвердил информацию о прекращении сотрудничества с «Александрией» и поисках новой команды для продолжения карьеры:

– Моя история с «Александрией» завершилась. У меня было соглашение по схеме «один год плюс один». Никаких разговоров о продолжении не было, да и я особо не настаивал.

– Что дальше в вашей карьере? Уже есть варианты для продолжения?

– Пока нет. Общаюсь с агентом, некоторые разговоры продолжаются, но конкретики нет. Сейчас из-за войны я не могу выехать из Украины, поэтому ориентируюсь только на внутренний чемпионат.

Да и, честно говоря, с возрастом найти клуб в другой стране становится гораздо сложнее.

– Хотелось бы определиться в ближайшее время, ведь команды уже проводят сборы?

– Конечно, подготовка уже продолжается, но я отношусь к этому спокойно. В моей карьере случалось по-разному: присоединялся к команде и за неделю до старта чемпионата.

Бывало и так, что полгода оставался без клуба. Поэтому сейчас не тороплюсь. Если появится интересный вариант, тогда и подпишу контракт, – сообщил Бутко.

Опытный 35-летний защитник провел 11 матчей в «Александрии», однако результативными действиями не отличался. В активе Богдана – 33 игры в футболке сборной Украины.