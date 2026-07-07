Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший футболист Шахтера и сборной Украины остался без клуба
Украина. Премьер лига
07 июля 2026, 11:27 |
250
0

Бывший футболист Шахтера и сборной Украины остался без клуба

Богдан Бутко покинул «Александрию» после завершения сезона и стал свободным агентом

07 июля 2026, 11:27 |
250
0
Бывший футболист Шахтера и сборной Украины остался без клуба
ФК Александрия. Богдан Бутко
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бывший игрок донецкого «Шахтера» и сборной Украины Богдан Бутко подтвердил информацию о прекращении сотрудничества с «Александрией» и поисках новой команды для продолжения карьеры:

– Моя история с «Александрией» завершилась. У меня было соглашение по схеме «один год плюс один». Никаких разговоров о продолжении не было, да и я особо не настаивал.

– Что дальше в вашей карьере? Уже есть варианты для продолжения?

– Пока нет. Общаюсь с агентом, некоторые разговоры продолжаются, но конкретики нет. Сейчас из-за войны я не могу выехать из Украины, поэтому ориентируюсь только на внутренний чемпионат.

Да и, честно говоря, с возрастом найти клуб в другой стране становится гораздо сложнее.

– Хотелось бы определиться в ближайшее время, ведь команды уже проводят сборы?

– Конечно, подготовка уже продолжается, но я отношусь к этому спокойно. В моей карьере случалось по-разному: присоединялся к команде и за неделю до старта чемпионата.

Бывало и так, что полгода оставался без клуба. Поэтому сейчас не тороплюсь. Если появится интересный вариант, тогда и подпишу контракт, – сообщил Бутко.

Опытный 35-летний защитник провел 11 матчей в «Александрии», однако результативными действиями не отличался. В активе Богдана – 33 игры в футболке сборной Украины.

По теме:
Журналист поделился подробностями трансфера звезды сборной Украины
Форвард сборной Украины покинет клуб перед стартом Лиги чемпионов
«Это повлияло на выбор». Малиновский объяснил, почему перешел в Трабзонспор
Александрия Богдан Бутко трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван худший игрок в составе сборной Португалии после вылета с ЧМ-2026
Футбол | 07 июля 2026, 10:51 1
Назван худший игрок в составе сборной Португалии после вылета с ЧМ-2026
Назван худший игрок в составе сборной Португалии после вылета с ЧМ-2026

Опытный форвард Криштиану Роналду получил порцию критики от авторитетных порталов

Португалия – Испания – 0:1. Джокер Мерино и слезы Роналду. Видео гола
Футбол | 07 июля 2026, 00:45 0
Португалия – Испания – 0:1. Джокер Мерино и слезы Роналду. Видео гола
Португалия – Испания – 0:1. Джокер Мерино и слезы Роналду. Видео гола

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала чемпионата мира 2026

Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
Футбол | 07.07.2026, 00:48
Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
РОНАЛДУ: «Я иду с чистой совестью. До меня Португалия не выигрывала трофеи»
Футбол | 07.07.2026, 04:18
РОНАЛДУ: «Я иду с чистой совестью. До меня Португалия не выигрывала трофеи»
РОНАЛДУ: «Я иду с чистой совестью. До меня Португалия не выигрывала трофеи»
Костюк выбила обидчицу Снигур и впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона
Теннис | 06.07.2026, 14:32
Костюк выбила обидчицу Снигур и впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона
Костюк выбила обидчицу Снигур и впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Александр Усик оказался в безвыходном положении
06.07.2026, 04:24 9
Бокс
Деревянные дети папы Карло и его болотная карма
Деревянные дети папы Карло и его болотная карма
06.07.2026, 10:23 20
Футбол
«Моя команда меня остановила». Костюк объяснила, почему снялась с Уимблдона
«Моя команда меня остановила». Костюк объяснила, почему снялась с Уимблдона
07.07.2026, 07:08 12
Теннис
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
06.07.2026, 03:23 3
Бокс
Сборную Мексики заставили вернуть подаренные часы Rolex на 1 млн долларов
Сборную Мексики заставили вернуть подаренные часы Rolex на 1 млн долларов
05.07.2026, 19:52 2
Футбол
У Уайлдера дали официальный ответ Усику
У Уайлдера дали официальный ответ Усику
05.07.2026, 08:55
Бокс
Пономаренко выбрал клуб, ради которого покинет Динамо
Пономаренко выбрал клуб, ради которого покинет Динамо
05.07.2026, 08:38 25
Футбол
Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
06.07.2026, 01:55 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем