Бывший футболист Шахтера и сборной Украины остался без клуба
Богдан Бутко покинул «Александрию» после завершения сезона и стал свободным агентом
Бывший игрок донецкого «Шахтера» и сборной Украины Богдан Бутко подтвердил информацию о прекращении сотрудничества с «Александрией» и поисках новой команды для продолжения карьеры:
– Моя история с «Александрией» завершилась. У меня было соглашение по схеме «один год плюс один». Никаких разговоров о продолжении не было, да и я особо не настаивал.
– Что дальше в вашей карьере? Уже есть варианты для продолжения?
– Пока нет. Общаюсь с агентом, некоторые разговоры продолжаются, но конкретики нет. Сейчас из-за войны я не могу выехать из Украины, поэтому ориентируюсь только на внутренний чемпионат.
Да и, честно говоря, с возрастом найти клуб в другой стране становится гораздо сложнее.
– Хотелось бы определиться в ближайшее время, ведь команды уже проводят сборы?
– Конечно, подготовка уже продолжается, но я отношусь к этому спокойно. В моей карьере случалось по-разному: присоединялся к команде и за неделю до старта чемпионата.
Бывало и так, что полгода оставался без клуба. Поэтому сейчас не тороплюсь. Если появится интересный вариант, тогда и подпишу контракт, – сообщил Бутко.
Опытный 35-летний защитник провел 11 матчей в «Александрии», однако результативными действиями не отличался. В активе Богдана – 33 игры в футболке сборной Украины.
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