Экс-игрок Шахтера и сборной Украины оказался не нужен клубу УПЛ
Богдан Бутко покинет «Александрию» на правах свободного агента после завершения сезона
Бывший защитник сборной Украины Богдан Бутко, который в нынешнем сезоне играл за «Александрию», покинет клуб во время летнего трансферного окна.
Контракт опытного 35-летнего футболиста истекает 30 июня, а главный тренер «горожан» Владимир Шаран не заинтересован в продлении сотрудничества с бывшим игроком донецкого «Шахтера».
Бутко получит статус свободного агента и сможет рассмотреть варианты для продолжения карьеры.
Богдан на профессиональном уровне защищал цвета таких клубов, как «Шахтер», «Волынь» (Луцк), «Ильичевец» (Мариуполь), «Заря» (Луганск) и «Черноморец» (Одесса).
Защитник имеет опыт выступлений в Польше («Лех«) и Турции («Эрзурумспор»). В составе сборной Украины провел 33 матча, был участником чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
В футболке «Александрии», к которой присоединился в феврале, провел 11 матчей и не отличался результативными действиями.
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