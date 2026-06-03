Экс-игрок Шахтера и сборной Украины оказался не нужен клубу УПЛ

Бывший защитник сборной Украины Богдан Бутко, который в нынешнем сезоне играл за «Александрию», покинет клуб во время летнего трансферного окна.

Контракт опытного 35-летнего футболиста истекает 30 июня, а главный тренер «горожан» Владимир Шаран не заинтересован в продлении сотрудничества с бывшим игроком донецкого «Шахтера».

Бутко получит статус свободного агента и сможет рассмотреть варианты для продолжения карьеры.

Богдан на профессиональном уровне защищал цвета таких клубов, как «Шахтер», «Волынь» (Луцк), «Ильичевец» (Мариуполь), «Заря» (Луганск) и «Черноморец» (Одесса).

Защитник имеет опыт выступлений в Польше («Лех«) и Турции («Эрзурумспор»). В составе сборной Украины провел 33 матча, был участником чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.

В футболке «Александрии», к которой присоединился в феврале, провел 11 матчей и не отличался результативными действиями.