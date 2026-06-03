Источник: Александрия подписала известного украинского вингера

Украинский вингер Максим Третьяков, ныне выступающий за киевскую Оболонь, сменит клубную прописку, оставив расположение «пивоваров».

По информации источника, Максим в новом сезоне будет выступать за Александрию, где уже играл с 2019 по 2023 годы – в том числе под руководством Владимира Шарана.

Сообщается, что вингер переберется в расположение «горожан» на правах свободного агента, подписав конракт на 2 года – до лета 2028 года.

Пока неизвестно, в каком дивизионе Александрия сыграет в следующем сезоне. Подопечные Владимира Шарана проведут битву за УПЛ против Левого Берега, с которым сыграют в переходных матчах.