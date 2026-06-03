Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Александрия подписала известного украинского вингера
Украина. Премьер лига
03 июня 2026, 14:14 |
624
0

Источник: Александрия подписала известного украинского вингера

Максим Третьяков сменит клубную прописку

03 июня 2026, 14:14 |
624
0
Источник: Александрия подписала известного украинского вингера
ФК Оболонь Киев. Максим Третьяков

Украинский вингер Максим Третьяков, ныне выступающий за киевскую Оболонь, сменит клубную прописку, оставив расположение «пивоваров».

По информации источника, Максим в новом сезоне будет выступать за Александрию, где уже играл с 2019 по 2023 годы – в том числе под руководством Владимира Шарана.

Сообщается, что вингер переберется в расположение «горожан» на правах свободного агента, подписав конракт на 2 года – до лета 2028 года.

Пока неизвестно, в каком дивизионе Александрия сыграет в следующем сезоне. Подопечные Владимира Шарана проведут битву за УПЛ против Левого Берега, с которым сыграют в переходных матчах.

По теме:
В Шахтере лаконично обратились к талантливому легионеру
Перезагрузка вратарской линии. Ювентус хочет подписать чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Наполи оформил трансфер форварда МЮ
Максим Третьяков Оболонь Киев Александрия трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ТаТоТаке
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Футбол | 03 июня 2026, 06:44 26
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ
Забарный нашел новый клуб, ради которого готов покинуть ПСЖ

Представители футболиста предложили его услуги «Ливерпулю»

Последний шанс для Месси. Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира
Футбол | 03 июня 2026, 07:00 5
Последний шанс для Месси. Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира
Последний шанс для Месси. Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира

В топе есть два игрока, которые получат шанс сыграть и на ЧМ-2026…

Пономаренко получил роскошный вариант трансфера от легендарного клуба
Футбол | 03.06.2026, 10:22
Пономаренко получил роскошный вариант трансфера от легендарного клуба
Пономаренко получил роскошный вариант трансфера от легендарного клуба
Шовковский пояснил, почему Маркевичу не доверили возглавить сборную Украины
Футбол | 03.06.2026, 12:06
Шовковский пояснил, почему Маркевичу не доверили возглавить сборную Украины
Шовковский пояснил, почему Маркевичу не доверили возглавить сборную Украины
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
Футбол | 03.06.2026, 10:59
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
Известный футболист столкнулся с ТЦК и СП и был мобилизован в армию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определены 3 из 4 участниц 1/4 финала Ролан Гаррос в верхней части сетки
Определены 3 из 4 участниц 1/4 финала Ролан Гаррос в верхней части сетки
01.06.2026, 17:59 10
Теннис
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
02.06.2026, 04:44 10
Бокс
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
02.06.2026, 06:23 3
Футбол
Довбик отправится играть в футбол в Германию
Довбик отправится играть в футбол в Германию
03.06.2026, 07:25 7
Футбол
Свитолина обратилась к Костюк после поражения в 1/4 финала Ролан Гаррос
Свитолина обратилась к Костюк после поражения в 1/4 финала Ролан Гаррос
02.06.2026, 23:21 2
Теннис
Андреа МАЛЬДЕРА: «Этот футболист – просто брависсимо»
Андреа МАЛЬДЕРА: «Этот футболист – просто брависсимо»
01.06.2026, 09:23 15
Футбол
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
01.06.2026, 16:09 43
Футбол
Кличко ответил, есть ли в Украине боксеры, которые станут преемниками Усика
Кличко ответил, есть ли в Украине боксеры, которые станут преемниками Усика
02.06.2026, 09:49 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем