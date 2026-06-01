  4. Два легионера не продлили контракты и не сыграют в плей-офф УПЛ
01 июня 2026, 22:27 | Обновлено 01 июня 2026, 22:28
«Александрия» настраивается сохранить «прописку» в элите

372
Как стало известно Sport.ua, одному из аутсайдеров УПЛ – «Александрии» в переходных матчах с «Левым Берегом», который финишировавший третьим в Первой лиге не помогут легионеры: Матеус, Жота – травмированы, а у Артура Голарта и Яниса Амаша истекли контракты.

Интерес к этим противостояниям подогревает и то, что президент ФК «Левый Берег» Николай Лавренко и вице-президент Игорь Матаков ранее на протяжении многих лет были у руля александрийского клуба.

Первый поединок состоится в Александрии 5 июня, а на 9 июня запланирован ответный матч. Команда, которая по сумме двух противостояний победит, и будет выступать в классе сильнейших.

Ранее тренер «Александрии» Владимир Шаран рассказал о проблемных местах команды.

