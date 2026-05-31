ШАРАН: «Такие проблемы в защите, от которых просто шокирован»

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран рассказал о своем возвращении в команду и проблемах, с которыми пришлось столкнуться.

– Под вашим руководством «Александрия» провела девять матчей прошлого чемпионата. Сколько вам понадобилось времени, чтобы хотя бы частично улучшить общее состояние команды?

– Много. За пару-тройку туров, как и за неделю или две команда не делается. Я посмотрел контрольный матч с «Кудрівкой» – и могу сказать, что есть такие проблемы в защите, от которых я просто шокирован. И это при том, что мы над этим много работали. Накануне на теоретическом занятии я сказал, что для этого нужно полгода – это минимум. Или как минимум нужно пройти зимние сборы, когда есть определенный период времени, чтобы разобраться, что к чему и подготовить команду в физическом и тактическом плане. Сейчас у меня очень большие претензии к игрокам обороны – это в первую очередь. Поэтому говорить, что за две недели можно сделать команду – пустые слова. Разве что на эмоциях. Именно так мы вышли на матч с «Полтавой» – первый под моим руководством после назначения на должность главного тренера. Вели по ходу встречи 3:0, однако, к большому сожалению, сыграли 3:3. Может, эти эмоции помогли бы в дальнейшем, но это был бы лишь отрезок времени из определенного количества матчей. Поэтому я буду доволен только тогда, когда подопечные будут выполнять хотя бы 75 процентов наших требований. Как в защите, так и в атаке.

– Какие матчи или их отрезки «Александрия» провела на должном уровне? Такие есть?

– Конечно. Я могу отметить действия команды в ряде матчей. Это первый тайм игры с той же «Полтавой» и «Карпатами», вторую половину поединка с «Эпицентром». Матч с «Полесьем» был супер, потому что мы правильно построили игру. Понравилась игра и с «Рухом» – до момента назначения одиннадцатиметрового в наши ворота. А в матче с «Кривбассом» мне понравилась вся игра. Хотя, конечно, были эпизоды, которые не нравятся. Но я четко понимаю, что идеальной игры не бывает ни у одной команды. И вместе с тем могу сказать, что шаг вперед мы сделали.

– К категории со знаком «минус», надо полагать, можно отнести домашний матч с «Вересом»?

– Конечно. Это был мой первый домашний матч в сезоне-2025/26. Мы уступили 0:3, и мне очень жаль за такое поражение. В матче с «Зарей», в котором наша команда тоже проиграла, были мои тактические ошибки. Если анализировать выступления «Александрии» дома и в гостях, то невооруженным глазом видны существенные перепады. Мы как-то говорили с руководством клуба, и Иван Сергеевич (генеральный директор ФК «Александрия» Кузьменко – прим. авт.) сказал: «Получается, нам лучше играть на выезде». И действительно, так оно и есть. Потому что психологическое состояние в домашних матчах в определенной мере давит на ребят. Как и неудовлетворительное физическое состояние – оно у всех футболистов по разным причинам отличается. Не стоит забывать, что сказались и изменения в составе, когда команду покинула большая группа ключевых футболистов. Считаю, что это важный момент.

– Как работается с легионерами?

– Если бы я знал их раньше, было бы гораздо легче. Ведь в отличие от украинских ребят с ними приходится общаться через переводчика – а это немного сложно. Однако сейчас я хорошо знаю возможности каждого из них, как и удалось разобраться в их человеческих качествах.