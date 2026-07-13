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Украина. Премьер лига
13 июля 2026, 10:02 |
1643
1

Динамо определилось с основным кандидатом на замену Караваева

Позицию правого защитника займет Гусев

13 июля 2026, 10:02 |
1643
1 Comments
Динамо определилось с основным кандидатом на замену Караваева
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Гусев
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Киевское «Динамо» по итогам сборов определило приоритетного футболиста на позицию правого защитника после ухода Александра Караваева в «Шахтер».

Как отмечает источник, кандидатом номер один для Игоря Костюка на эту позицию является Алексей Гусев, который недавно вернулся из аренды в «Кудровка» и является более приоритетным вариантом, чем Максим Коробов. Также правого защитника способен играть Томаш Кендзера, перешедший летом из ПАОКа.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» планирует ещё одно усиление атаки после подписания Пьера Мунгенге из французского клуба «Пари Сен-Жермен». Столичный клуб работает над усилением правого фланга атаки.

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Алексей Гусев Динамо Киев Максим Коробов Томаш Кендзера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Камон, Плей
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Комментарии 1
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Не факт, що пб буде Гусьонок. Ще може бути Коробов. Але вже очевдний факт - Кензьора буде змагатися з Біловаром і Поповим за позицію центрбека; на фланзі його не буде.
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