Динамо определилось с основным кандидатом на замену Караваева

Киевское «Динамо» по итогам сборов определило приоритетного футболиста на позицию правого защитника после ухода Александра Караваева в «Шахтер».

Как отмечает источник, кандидатом номер один для Игоря Костюка на эту позицию является Алексей Гусев, который недавно вернулся из аренды в «Кудровка» и является более приоритетным вариантом, чем Максим Коробов. Также правого защитника способен играть Томаш Кендзера, перешедший летом из ПАОКа.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» планирует ещё одно усиление атаки после подписания Пьера Мунгенге из французского клуба «Пари Сен-Жермен». Столичный клуб работает над усилением правого фланга атаки.