Бывшему игроку Шахтера и сборной Украины задолжали крупную сумму

Бывший футболист сборной Украины Богдан Бутко рассказал о долгах своей бывшей команды «Александрии».

– Богдан, «Александрия» объявила о вашем уходе. Клуб не предложил продлить контракт, или вы сами не рассматривали вариант выступлений в Первой лиге?

– Моя история с «Александрией» завершилась. У меня был контракт по схеме «один год плюс один». Никаких разговоров о продлении не было, да и я особо не настаивал.

– А «Александрия» полностью с вами рассчиталась?

– Нет, долги остались. Клуб должен мне зарплату за три месяца.

– Когда обещают погасить задолженность?

– Говорили, что рассчитаются в ближайшее время. Возможно, уже на следующей неделе. Поэтому пока жду.

– А в целом в течение сезона в команде регулярно возникали финансовые проблемы?

– Да, задержки были постоянно. Могли не платить два месяца, а потом всё выплачивали.

– Насколько такая ситуация влияла на футболистов? Удавалось ли просто абстрагироваться и выполнять свою работу?

– Для меня это уже не новая история. Подобное было и в «Заре», и в «Черноморце», поэтому к таким вещам уже в какой-то мере привык. Но футболисты же не работают одновременно на двух работах. У каждого есть семья, дети, свои обязательства, и задержки всё равно сказываются на жизни.

Дальше всё зависит от конкретного человека: кто-то умеет отгородиться от проблем и полностью сконцентрироваться на футболе, а кому-то это даётся труднее. И такое психологическое состояние может влиять на игру.