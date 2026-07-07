Назван худший игрок в составе сборной Португалии после вылета с ЧМ-2026
Опытный форвард Криштиану Роналду получил порцию критики от авторитетных порталов
В понедельник, 6 июля, состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором сборная Португалии потерпела поражение от Испании (0:1) и покинула турнир.
Авторитетные издания Footmercato и Goal сошлись во мнение, что форвард португальской команды Криштиану Роналду стал худшим игроком на поле, который в тяжелый момент не сумел повести партнеров за собой:
«Капитан сборной Португалии, легенда «Реала» и «Манчестер Юнайтед» возглавил атаку сборной Португалии. Опытный 41-летний футболист уже забил три гола на этом чемпионате мира.
Получив от Бруно Фернандеша отличную передачу, он нанес свой первый удар на 12-й минуте, который отразил Унаи Симон. Затем его удар снова отразил испанский вратарь.
К сожалению, Роналду не смог оказать достаточного влияния на испанскую оборону. Четыре балла из десяти», – считает Footmercato.
«Один его уверенный удар пролетел мимо ворот, но почти весь матч Криштиану играл на грани фола и выглядел разочарованным. Это конец его карьеры на чемпионате мира», – считает Goal.
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