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Чемпионат мира
07 июля 2026, 09:06 | Обновлено 07 июля 2026, 09:15
1716
0

Почеттино отреагировал на амнистию Балогуна, объяснив вылет США из ЧМ-2026

Маурисио поделился эмоциями после матча своей команды против Бельгии (1:4)

07 июля 2026, 09:06 | Обновлено 07 июля 2026, 09:15
1716
0
Почеттино отреагировал на амнистию Балогуна, объяснив вылет США из ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино
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Главный тренер национальной сборной США Маурисио Почеттино поделился эмоциями после матча своей команды против Бельгии (1:4) в 1/8 финала ЧМ-2026.

«Трудно что-либо сказать об этом. Мы не были достаточно хороши на поле. Мы не вошли в игру с самого начала. Да, сравняли счет, но пропустили уже в следующей атаке. С самого начала нам пришлось непросто. Поздравляю сборную Бельгии – они были лучше нас. Это достаточно очевидно.

Амнистия Балогуна? ФИФА и другие ответственные лица дали комментарии. Такие правила. Было дано четкое разъяснение, поэтому у меня нет комментариев по этому поводу. Эта ситуация не влияла на нас как на команду. Бывают дни, когда игра не удается. Сегодня был такой день.

Не нужно искать оправдания, потому что мы не показали уровень игры, на который команда способна. Такова реальность. Нам нужно обучаться. Это процесс обучения, анализа игры и поиск понимания того, почему мы не подошли к этой игре так же, как к прошлым на чемпионате мира.

Причины этого разные. Возможно, объяснение очень простое: не наш день – ни коллективно, ни индивидуально. Ответственность – на мне. Нам нужно проанализировать ситуацию и понять, что это была не та игра и стиль, который мы обычно показываем», – сказал Почеттино.

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Олег Вахоцкий Источник: The Athletic
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