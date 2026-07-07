Известный украинский клуб продолжает терять игроков. Минус 8 футболистов

СК «Полтава» продолжает терять игроков после вылета из элитного дивизиона чемпионата Украины – клуб останется, как минимум, без восьми игроков. Об этом сообщило ТаТоТакое.

Вслед за голкипером Валерием Восконяном и хавбеком Арсентием Дорошенко ушли защитник Евгений Мисюра, полузащитники Богдан Билошевский, Дмитрий Плахтырь и Александр Пятов, нападающие Максим Марусич и Даниил Сухоручко.

Восконян ждет предложения в статусе свободного агента, Дорошенко переехал в латвийский «Огре». Плахтырь продолжит карьеру в Чернигове, а Мисюру ждут в «Колосе-2».

Билошевскому и Сухоручко, которые в конце сезона получили тяжелые травмы, предлагали остаться на новых условиях, но игроки решили найти новые команды для продолжения карьеры.

В прошлом сезоне полтавская команда заняла последнее (16-е) место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги и вылетела во второй по силе дивизион.