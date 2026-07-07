Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный украинский клуб продолжает терять игроков. Минус 8 футболистов
Украина. Премьер лига
07 июля 2026, 12:27 | Обновлено 07 июля 2026, 12:37
1226
0

Известный украинский клуб продолжает терять игроков. Минус 8 футболистов

Билошевский, Плахтырь, Пятов и Сухоручко покинут «Полтаву» после вылета с Премьер-лиги

07 июля 2026, 12:27 | Обновлено 07 июля 2026, 12:37
1226
0
Известный украинский клуб продолжает терять игроков. Минус 8 футболистов
СК Полтава
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

СК «Полтава» продолжает терять игроков после вылета из элитного дивизиона чемпионата Украины – клуб останется, как минимум, без восьми игроков. Об этом сообщило ТаТоТакое.

Вслед за голкипером Валерием Восконяном и хавбеком Арсентием Дорошенко ушли защитник Евгений Мисюра, полузащитники Богдан Билошевский, Дмитрий Плахтырь и Александр Пятов, нападающие Максим Марусич и Даниил Сухоручко.

Восконян ждет предложения в статусе свободного агента, Дорошенко переехал в латвийский «Огре». Плахтырь продолжит карьеру в Чернигове, а Мисюру ждут в «Колосе-2».

Билошевскому и Сухоручко, которые в конце сезона получили тяжелые травмы, предлагали остаться на новых условиях, но игроки решили найти новые команды для продолжения карьеры.

В прошлом сезоне полтавская команда заняла последнее (16-е) место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги и вылетела во второй по силе дивизион.

По теме:
Бывший футболист Шахтера и сборной Украины остался без клуба
Журналист поделился подробностями трансфера звезды сборной Украины
Форвард сборной Украины покинет клуб перед стартом Лиги чемпионов
Полтава Валерий Восконян Арсентий Дорошенко Евгений Мисюра Богдан Билошевский Дмитрий Плахтырь Александр Пятов Максим Марусич Даниил Сухоручко ТаТоТаке трансферы свободный агент
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
Футбол | 07 июля 2026, 00:48 6
Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера

Украинец может перейти в «Трабзонспор»

Назван худший игрок в составе сборной Португалии после вылета с ЧМ-2026
Футбол | 07 июля 2026, 10:51 1
Назван худший игрок в составе сборной Португалии после вылета с ЧМ-2026
Назван худший игрок в составе сборной Португалии после вылета с ЧМ-2026

Опытный форвард Криштиану Роналду получил порцию критики от авторитетных порталов

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб отказался от участия в еврокубках
Баскетбол | 06.07.2026, 16:39
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб отказался от участия в еврокубках
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб отказался от участия в еврокубках
Трамп не дозвонился. Бельгия выбила США с ЧМ-2026
Футбол | 07.07.2026, 05:01
Трамп не дозвонился. Бельгия выбила США с ЧМ-2026
Трамп не дозвонился. Бельгия выбила США с ЧМ-2026
«Все очень плохо». Ястремская берет паузу после Уимблдона
Теннис | 07.07.2026, 03:25
«Все очень плохо». Ястремская берет паузу после Уимблдона
«Все очень плохо». Ястремская берет паузу после Уимблдона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Верховен назвал украинца, который бы победил Мухаммеда Али
Верховен назвал украинца, который бы победил Мухаммеда Али
06.07.2026, 08:19
Бокс
Поставлена точка в переходе Зинченко в Полесье
Поставлена точка в переходе Зинченко в Полесье
06.07.2026, 09:32 10
Футбол
ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»
ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»
06.07.2026, 08:42 1
Бокс
Сетка ЧМ-2026. Англия выстояла на Ацтеке. Определена вторая пара 1/4 финала
Сетка ЧМ-2026. Англия выстояла на Ацтеке. Определена вторая пара 1/4 финала
06.07.2026, 06:15 1
Футбол
Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
06.07.2026, 01:55 1
Футбол
Костюк выбила обидчицу Снигур и впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона
Костюк выбила обидчицу Снигур и впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона
06.07.2026, 14:32 72
Теннис
ПСЖ принял решение по Забарному перед стартом нового сезона
ПСЖ принял решение по Забарному перед стартом нового сезона
05.07.2026, 10:02 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем