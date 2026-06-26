ОФИЦИАЛЬНО. Полтава потеряла четырех игроков после вылета из УПЛ

ФК «Полтава» официально объявил об уходе вратаря Валерия Восконяна, защитника Евгения Мисюры, полузащитника Арсентия Дорошенко и нападающего Максима Марусича.

Отмечается, что Арсентий Дорошенко продолжит карьеру за рубежом. О будущем остальных игроков официальной информации нет.

Валерий Восконян подписал контракт с «горожанами» в 2024 году, перейдя из «Ингульца». Долгое время был основным голкипером команды. За два сезона успел провести 34 матча (21 в Первой лиге и 13 в УПЛ). За это время отыграл 9 матчей на ноль в Первой лиге и один в Премьер-лиге.

Евгений Мисюра присоединился к составу СК «Полтава» летом 2024 года после ухода из ФК «Кудровка». За время выступлений в составе полтавчан сыграл 50 матчей (23 в Первой лиге, 25 в УПЛ и 2 в Кубке Украины). В активе центрального защитника восемь голов в футболке малиново-золотых (6 в Первой лиге и 2 в УПЛ).

Максим Марусич присоединился к команде горожан зимой 2024 года. За время выступлений в Полтаве он провел 55 матчей (32 в Первой лиге, 20 в УПЛ и 3 в рамках Кубка Украины). На счету нападающего 10 голов (6 в Первой лиге, 2 в УПЛ и 1 в Кубке).

Арсентий Дорошенко присоединился к СК «Полтава» осенью 2025 года. За время выступлений за клуб в УПЛ стал игроком основного состава и провел 22 матча в Премьер-лиге. За это время отличился одним забитым голом и двумя голевыми передачами.