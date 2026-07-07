Сборная Бельгии забила третий мяч в ворота США в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026.

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На руку европейцам сыграл вратарь Мэттью Фриз, роковая ошибка которого привела к голу.

Американский голкипер вышел за пределы штрафной площади и потерял мяч, зацепившись за газон.

Шарль де Кетеларе отобрал мяч у Фриза, а Ханс Ванакен с дальнего расстояния пробил в пустые ворота – 3:1.

ВИДЕО. Гол с 30 метров. Сборная США пропустила из-за ошибки вратаря