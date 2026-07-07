Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Гол с 30 метров. Сборная США пропустила из-за ошибки вратаря
Чемпионат мира
07 июля 2026, 04:28 | Обновлено 07 июля 2026, 04:30
661
0

ВИДЕО. Гол с 30 метров. Сборная США пропустила из-за ошибки вратаря

Мэттью Фриз приблизил Бельгию к победе

07 июля 2026, 04:28 | Обновлено 07 июля 2026, 04:30
661
0
ВИДЕО. Гол с 30 метров. Сборная США пропустила из-за ошибки вратаря
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс Ванакен
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборная Бельгии забила третий мяч в ворота США в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На руку европейцам сыграл вратарь Мэттью Фриз, роковая ошибка которого привела к голу.

Американский голкипер вышел за пределы штрафной площади и потерял мяч, зацепившись за газон.

Шарль де Кетеларе отобрал мяч у Фриза, а Ханс Ванакен с дальнего расстояния пробил в пустые ворота – 3:1.

ВИДЕО. Гол с 30 метров. Сборная США пропустила из-за ошибки вратаря

По теме:
Трамп не дозвонился. Бельгия выбила США из ЧМ-2026
ВИДЕО. Как Ромелу Лукаку довел счет в матче с США до разгрома
РОНАЛДУ: «Я иду с чистой совестью. До меня Португалия не выигрывала трофеи»
сборная США по футболу сборная Бельгии по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу Ханс Ванакен
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»
Бокс | 06 июля 2026, 08:42 0
ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»
ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»

Питер убежден, что состоится реванш с Верховеном

Источник: Усик проведет последний бой за титул Zuffa с британцем
Бокс | 06 июля 2026, 10:42 3
Источник: Усик проведет последний бой за титул Zuffa с британцем
Источник: Усик проведет последний бой за титул Zuffa с британцем

Соперником Александра должен стать Джонни Фишер

Решение принято. Арда Туран выбрал себе клуб на следующий сезон
Футбол | 06.07.2026, 07:23
Решение принято. Арда Туран выбрал себе клуб на следующий сезон
Решение принято. Арда Туран выбрал себе клуб на следующий сезон
Криштиану Роналду вошел в когорту неудачников на чемпионатах мира
Футбол | 07.07.2026, 04:48
Криштиану Роналду вошел в когорту неудачников на чемпионатах мира
Криштиану Роналду вошел в когорту неудачников на чемпионатах мира
Вылет еще одних селесао. Испания в компенсированное время дожала Португалию
Футбол | 07.07.2026, 00:04
Вылет еще одних селесао. Испания в компенсированное время дожала Португалию
Вылет еще одних селесао. Испания в компенсированное время дожала Португалию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба
Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба
05.07.2026, 07:50 23
Хоккей
ПСЖ принял решение по Забарному перед стартом нового сезона
ПСЖ принял решение по Забарному перед стартом нового сезона
05.07.2026, 10:02 3
Футбол
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
05.07.2026, 06:25 7
Футбол
Рома приняла решение по Довбику. Трансфер за 23 миллиона евро
Рома приняла решение по Довбику. Трансфер за 23 миллиона евро
05.07.2026, 07:02 1
Футбол
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
06.07.2026, 03:23 3
Бокс
Поставлена точка в переходе Зинченко в Полесье
Поставлена точка в переходе Зинченко в Полесье
06.07.2026, 09:32 8
Футбол
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Александр Усик оказался в безвыходном положении
06.07.2026, 04:24 9
Бокс
Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
06.07.2026, 01:55 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем