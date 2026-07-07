Тренер сборной США Маурисио Почеттино не сдержал эмоций после второго гола от Бельгии в 1/8 финала ЧМ-2026.

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Дубль от Шарля де Кетеларе вывел аргентинца из равновесия, поэтому Маурисио решил проверить на прочность инвентарь.

Почеттино изо всех сил ударил ногой по бутылкам, стоявшим рядом с ним.

После первого тайма сборная Бельгии ведет в счете – 2:1.

ФОТО. Зарядил с ноги. Эмоциональная реакция Почеттино на второй гол Бельгии