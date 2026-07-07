Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Зарядил с ноги. Эмоциональная реакция Почеттино на второй гол Бельгии
Чемпионат мира
07 июля 2026, 04:02 | Обновлено 07 июля 2026, 04:03
494
0

ФОТО. Зарядил с ноги. Эмоциональная реакция Почеттино на второй гол Бельгии

Тренер сборной США не скрывал ярости

07 июля 2026, 04:02 | Обновлено 07 июля 2026, 04:03
494
0
ФОТО. Зарядил с ноги. Эмоциональная реакция Почеттино на второй гол Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Тренер сборной США Маурисио Почеттино не сдержал эмоций после второго гола от Бельгии в 1/8 финала ЧМ-2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль от Шарля де Кетеларе вывел аргентинца из равновесия, поэтому Маурисио решил проверить на прочность инвентарь.

Почеттино изо всех сил ударил ногой по бутылкам, стоявшим рядом с ним.

После первого тайма сборная Бельгии ведет в счете – 2:1.

ФОТО. Зарядил с ноги. Эмоциональная реакция Почеттино на второй гол Бельгии

По теме:
Трамп не дозвонился. Бельгия выбила США из ЧМ-2026
ВИДЕО. Как Ромелу Лукаку довел счет в матче с США до разгрома
ВИДЕО. Гол с 30 метров. Сборная США пропустила из-за ошибки вратаря
сборная США по футболу сборная Бельгии по футболу ЧМ-2026 по футболу Шарль де Кетеларе Маурисио Почеттино фото
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Криштиану Роналду вошел в когорту неудачников на чемпионатах мира
Футбол | 07 июля 2026, 04:48 0
Криштиану Роналду вошел в когорту неудачников на чемпионатах мира
Криштиану Роналду вошел в когорту неудачников на чемпионатах мира

Португалец проиграл свой восьмой матч на мундиале

Килиан МБАППЕ: «Это человек – мерзкий. Недостойна своего места»
Футбол | 06 июля 2026, 22:43 6
Килиан МБАППЕ: «Это человек – мерзкий. Недостойна своего места»
Килиан МБАППЕ: «Это человек – мерзкий. Недостойна своего места»

Футболист ответил сенатору Парагвая

Футболисты Динамо отказались возвращаться в Украину – источник
Футбол | 06.07.2026, 07:27
Футболисты Динамо отказались возвращаться в Украину – источник
Футболисты Динамо отказались возвращаться в Украину – источник
Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
Футбол | 07.07.2026, 00:48
Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
Деревянные дети папы Карло и его болотная карма
Футбол | 06.07.2026, 10:23
Деревянные дети папы Карло и его болотная карма
Деревянные дети папы Карло и его болотная карма
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сборную Мексики заставили вернуть подаренные часы Rolex на 1 млн долларов
Сборную Мексики заставили вернуть подаренные часы Rolex на 1 млн долларов
05.07.2026, 19:52 2
Футбол
Пономаренко выбрал клуб, ради которого покинет Динамо
Пономаренко выбрал клуб, ради которого покинет Динамо
05.07.2026, 08:38 24
Футбол
Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
06.07.2026, 01:55 1
Футбол
Гвоздик назвал причину, по которой Усик сдал все чемпионские пояса
Гвоздик назвал причину, по которой Усик сдал все чемпионские пояса
05.07.2026, 04:28
Бокс
ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»
ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»
06.07.2026, 08:42
Бокс
Ломаченко покинул Украину и принял судьбоносное решение
Ломаченко покинул Украину и принял судьбоносное решение
05.07.2026, 08:08 9
Бокс
Поставлена точка в переходе Зинченко в Полесье
Поставлена точка в переходе Зинченко в Полесье
06.07.2026, 09:32 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем