Чемпионат мира07 июля 2026, 03:41 | Обновлено 07 июля 2026, 03:43
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ВИДЕО. Мгновенный ответ. Шарль де Кетеларе оформил дубль, Бельгия впереди
Американцы не успели забить, как снова пропустили
07 июля 2026, 03:41 | Обновлено 07 июля 2026, 03:43
221
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Нападающий сборной Бельгии Шарль де Кетеларе еще в первом тайме против США отличился дублем.
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Второй мяч от Шарля пришел сразу после первого гола сборной США.
Де Кетеларе выиграл верховую дуэль на 33-й минуте и снова вывел Бельгию вперед – 2:1.
Именно в этом матче Шарль оформил свои первые результативные действия на турнире.
ВИДЕО. Мгновенный ответ. Шарль де Кетеларе оформил дубль, Бельгия впереди
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