Нападающий сборной Бельгии Шарль де Кетеларе еще в первом тайме против США отличился дублем.

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Второй мяч от Шарля пришел сразу после первого гола сборной США.

Де Кетеларе выиграл верховую дуэль на 33-й минуте и снова вывел Бельгию вперед – 2:1.

Именно в этом матче Шарль оформил свои первые результативные действия на турнире.

ВИДЕО. Мгновенный ответ. Шарль де Кетеларе оформил дубль, Бельгия впереди