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Чемпионат мира
07 июля 2026, 03:41 | Обновлено 07 июля 2026, 03:43
221
0

ВИДЕО. Мгновенный ответ. Шарль де Кетеларе оформил дубль, Бельгия впереди

Американцы не успели забить, как снова пропустили

07 июля 2026, 03:41 | Обновлено 07 июля 2026, 03:43
221
0
ВИДЕО. Мгновенный ответ. Шарль де Кетеларе оформил дубль, Бельгия впереди
Getty Images/Global Images Ukraine
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Нападающий сборной Бельгии Шарль де Кетеларе еще в первом тайме против США отличился дублем.

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Второй мяч от Шарля пришел сразу после первого гола сборной США.

Де Кетеларе выиграл верховую дуэль на 33-й минуте и снова вывел Бельгию вперед – 2:1.

Именно в этом матче Шарль оформил свои первые результативные действия на турнире.

ВИДЕО. Мгновенный ответ. Шарль де Кетеларе оформил дубль, Бельгия впереди

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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