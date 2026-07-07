Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 США – Бельгия
Игра 1/8 финала начнется 7 июля в 03:00 по Киеву
Во вторник, 7 июля, состоится матч 1/8 финала ЧМ-2026 между сборными США и Бельгии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды проведут поединок плей-офф на «Seattle Stadium» в городе Сиэтл, штат Вашингтон (США). Стартовый свисток прозвучит в 03:00.
Ранее сборные семь раз пересекались на футбольном поле: в шести случаях победила Бельгия и лишь однажды успеха добились американцы.
Победитель этой пары выйдет на Испанию, которая минимально обыграла Португалию (1:0).
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 США – Бельгия
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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