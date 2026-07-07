Во вторник, 7 июля, состоится матч 1/8 финала ЧМ-2026 между сборными США и Бельгии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды проведут поединок плей-офф на «Seattle Stadium» в городе Сиэтл, штат Вашингтон (США). Стартовый свисток прозвучит в 03:00.

Ранее сборные семь раз пересекались на футбольном поле: в шести случаях победила Бельгия и лишь однажды успеха добились американцы.

Победитель этой пары выйдет на Испанию, которая минимально обыграла Португалию (1:0).

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 США – Бельгия

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.