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Чемпионат мира
07 июля 2026, 02:35 | Обновлено 07 июля 2026, 03:07
163
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 США – Бельгия

Игра 1/8 финала начнется 7 июля в 03:00 по Киеву

07 июля 2026, 02:35 | Обновлено 07 июля 2026, 03:07
163
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 США – Бельгия
Getty Images/Global Images Ukraine
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Во вторник, 7 июля, состоится матч 1/8 финала ЧМ-2026 между сборными США и Бельгии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды проведут поединок плей-офф на «Seattle Stadium» в городе Сиэтл, штат Вашингтон (США). Стартовый свисток прозвучит в 03:00.

Ранее сборные семь раз пересекались на футбольном поле: в шести случаях победила Бельгия и лишь однажды успеха добились американцы.

Победитель этой пары выйдет на Испанию, которая минимально обыграла Португалию (1:0).

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 США – Бельгия

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

США – Бельгия
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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