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Чемпионат мира
07 июля 2026, 07:39 | Обновлено 07 июля 2026, 08:22
759
0

Верил в числа. Как нумерология сыграла злую шутку с Португалией на ЧМ-2026

Роберто Мартинес навлек беду на команду

07 июля 2026, 07:39 | Обновлено 07 июля 2026, 08:22
759
0
Верил в числа. Как нумерология сыграла злую шутку с Португалией на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Мартинес
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Тренер сборной Португалии Роберто Мартинес сглазил команду, накликав неудачу на чемпионате мира. В центре истории – его вера в мистическую связь между числами и людьми.

Испанский специалист оказался поклонником нумерологии – псевдонауки о значении чисел и их влиянии на жизнь. Еще весной, перед стартом чемпионата мира, Роберто провел детальный анализ и остановился на числе 6, назвав его успешным для Португалии.

«Я верю в нумерологию. Думаю, число 6 может принести нам удачу. В 2016 году Португалия выиграла чемпионат Европы, в 1966 году был лучший результат в истории сборной на чемпионатах мира, был полуфинал в 2006 году. Пришло время достичь того, чего Португалия полностью заслуживает», – говорил Мартинес.

Впрочем, тренер сборной неправильно истолковал предсказание, будто накликав беду на Португалию. Иронично, что ключевую роль в фиаско сыграло именно число 6, о котором Мартинес так восторженно рассказывал.

Сборная Португалии вылетела на стадии 1/8 финала от Испании (0:1). Поражение было зафиксировано 6 июля, но это еще не все.

Победный мяч забил испанец Микель Мерино, выступающий под шестым номером, на 90-й минуте и 6-й секунде, а арбитр перед этим компенсировал шесть минут к основному времени.

Совпадение это или закономерность – судить трудно, однако сказать можно точно: Роберто Мартинес – неудачливый нумеролог.

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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