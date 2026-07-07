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Уимблдон
07 июля 2026, 19:12 | Обновлено 07 июля 2026, 19:31
181
0

Зверев отдал сет, но выбил чеха на пути к первому четвертьфиналу Уимблдона

Александр обыграл Иржи Легечку в четырех сетах в матче 1/8 финала

07 июля 2026, 19:12 | Обновлено 07 июля 2026, 19:31
181
0
Зверев отдал сет, но выбил чеха на пути к первому четвертьфиналу Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев
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Третий номер рейтинга ATP Александр Зверев вышел в четвертьфинал Уимблдона-2026.

Зверев обыграл чеха Иржи Легечку (ATP 14) в четырех сетах – 6:4, 7:5, 3:6, 7:6 (8:6).

Это была четвертая очная встреча соперников. Счет – 3:1 в пользу немца.

Теннисисты начали игру еще вчера, 6 июля, но не смогли завершить матч из-за комендантского часа, который действует на Уимблдоне. По правилам, запрещено проводить поединки после 23:00 по местному времени.

Игра была приостановлена во время третьей партии при счете 3:3 (30:40) на подаче немецкого теннисиста.

Для немецкого теннисиста это дебютный четвертьфинал на Уимблдонском турнире.

В четвертьфинале Уимблдона Зверев сыграет с американцем Тейлором Фритцем, которму проиграл семь последних очных встреч.

Уимблдон-2026. Трава, 1/8 финала

Иржи Легечка [13] – Александр Зверев [2] – 4:6, 5:7, 6:3, 6:7 (6:8)

Фотогалерея матча

Статистика матча

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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