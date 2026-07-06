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Молодежные турниры
06 июля 2026, 23:56 | Обновлено 07 июля 2026, 00:17
348
0

Эксперт рассказал, способна ли юношеская сборная Украины выиграть Евро

Олег Федорчук считает, что Михайленко с подопечными эффективно делают свое дело

06 июля 2026, 23:56 | Обновлено 07 июля 2026, 00:17
348
0
Эксперт рассказал, способна ли юношеская сборная Украины выиграть Евро
Getty Images/Global Images Ukraine
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Известный в прошлом футболист, а теперь тренер Олег Федорчук, эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от выступления сборной Украины по футболу, которая пробилась в полуфинал юношеского чемпионата Европы, который проходит в Уэльсе.

«Без преувеличения, вся команда – молодцы. Своим вдохновенным трудом Дмитрий Михайленко доказывает, что в Украине хватает талантливых тренеров, которым можно смело доверять покорение вершин.

В этом наставнике мне всегда импонировали не только его тактические навыки, стратегический подход к делу. А еще здравомыслие, взвешенность. Его не испугало, что не все клубы отпустили своих игроков для участия в финальной части ЧЕ, он также никогда не сетовал на то, что есть определенные трудности в тренировочном процессе. Просто вместе со своими подопечными эффективно делали свое дело, невзирая на российского агрессора.

Что еще нашим ребятам пригодилось в победных матчах с хорватамм, сербами, итальянцами? То, что у целой группы игроков есть опыт выступлений на взрослом уровне. Имею в виду Назара Домчака из «Карпат», Дениса Марченко («Оболонь»), Назара Макаренко («Александрия»), Кирилла Дигтяря, Егора Шерстюка (оба – «Металлист»), Богдана Попова («Эмполи»), Александра Каменского из «Кривбасса». Это благотворно влияет на игровой тонус.

Как я оцениваю шансы подопечных Михайленко повторить взлет своих предшественников, в 2009 году в Донецке ставших чемпионами Европы среди 19-летних? Ребята доказали, что умеют терпеть, держать удар, как это было в последнем поединке с теми же итальянцами и склонять чашу весов на свою сторону.

Впереди полуфинал со сборной Германии, которая производит неплохое впечатление своей сыгранностью. Однако и у украинцев есть веские «козыри»: неуступчивость, стилевое разнообразие, квалифицированный тренерский штаб. Поэтому я настроен оптимистично. В конце концов, дорогу осилит идущий».

Ранее главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера отреагировал на результаты юношеской команды, пробившейся в полуфинал Евро-2026 и на чемпионат мира.

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чемпионат Европы по футболу U-19 инсайд Мнение эксперта Олег Федорчук Дмитрий Михайленко сборная Украины по футболу U-19
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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