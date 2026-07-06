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Сборная УКРАИНЫ
06 июля 2026, 18:36 | Обновлено 06 июля 2026, 19:06
589
0

Мальдера оценил успех юношеской сборной Украины

Андреа Мальдера прокомментировал победы сборной Украины U-19

06 июля 2026, 18:36 | Обновлено 06 июля 2026, 19:06
589
0
Мальдера оценил успех юношеской сборной Украины
УАФ. Андреа Мальдера
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Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера отреагировал на результаты юношеской команды, которая пробилась в полуфинал Евро-2026 и на чемпионат мира.

«Невероятный результат для нашей сборной Украины U-19 на чемпионате Европы! Три матча – три победы. Абсолютно идеальный результат. Сейчас команда U-19 – гордость всей страны.

Ваш характер и игра вызывают только восхищение. Однако я понимаю, что за этим успехом стоит огромная самоотдача. Хочу выразить глубочайшее признание и уважение всем игрокам за столь высокое выступление, Дмитрию Михайленко, Владимиру Езерскому, всему тренерскому штабу, а также медицинскому и административному персоналу. Вы проделали образцовую работу, где каждый отдал все силы ради этой цели!

Продолжайте верить в себя и двигаться вперед. Я верю, что это не конец, и вы можете добиться еще большего! Слава Украине!» – написал Мальдера на своей странице в сети Instagram.

Сборная Украины выиграла три матча подряд против Хорватии, Сербии и Италии. Далее она сыграет против немецких сверстников.

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Андреа Мальдера сборная Украины по футболу сборная Украины по футболу U-19
Руслан Полищук Источник: Instagram
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