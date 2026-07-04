Андреа Мальдера назвал Украину «нашей страной»

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера дал комментарий после визита на тренировку «Харькова».

– Кто из игроков «Харькова» находится в вашем поле зрения?

– Мы уделяем внимание отдельным позициям. Мои помощники Тарас Степаненко и Владимир Езерский знают многих игроков лучше меня. Я не хочу называть фамилии, не хочу, чтобы создалось впечатление, будто я приехал смотреть только на одного футболиста, а потом обратил внимание на другого. Но да, у нас есть фокус на определенных позициях.

– Какой бы совет вы дали игрокам, которые хотят стать постоянными футболистами сборной Украины?

– Слушать своего тренера, выполнять его требования. Сейчас нелегко каждый день находить мотивацию, ведь наша страна переживает очень сложный период, но мотивация должна быть. Возможность играть за национальную сборную может стать мотивацией для каждого футболиста.

Андреа Мальдера – итальянец, ставший первым иностранным тренером сборной Украины. Он работал в штабе Андрея Шевченко с 2016 по 2021 год, а два месяца назад возглавил национальную команду.