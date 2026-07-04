Мальдера ответил на вопрос о шансах Калюжного попасть в сборную

Наставник национальной сборной Украины Андреа Мальдера посетил лагерь «Харькова» на австрийском сборе.

– Сегодня вы вживую увидели тренировку «Харькова». Какое ваше первое впечатление от команды?

– Очень хорошее. Мне понравилась организация и мысль команды. Я также смотрел несколько матчей «Металлиста 1925» в прошлом сезоне, потому знал, что это очень хорошая команда, которая качественно работает. И теперь только убедился в этом, ведь увидел все вживую, а не по телевизору.

– Иван Калюжный продлил контракт с «Харьковом». Вы его не вызвали на свой первый сбор во главе национальной команды. Видите ли его частью своих планов в будущем?

– Каждый футболист должен стремиться попасть в национальную сборную. Да, у меня уже есть определенное видение и много кандидатов на ближайшие матчи. Но могут случиться травмы, а кто может быть не в оптимальной форме, поэтому каждый игрок украинской лиги должен иметь такую ​​амбицию. Я ни перед кем не закрываю двери. Они открыты для всех. Это одна из моих целей – познакомиться с наибольшим количеством футболистов.

Иван Калюжный был незаменимым опорным полузащитником в команде Сергея Реброва, но оказался вне заявки на первые матчи при Андрее Мальдере.