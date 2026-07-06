Они повторят свое достижение. Прогноз на матч ЧМ США – Бельгия

Многие специалисты отмечают, что матч США – Бельгия станет одним из самых интригующих в 1/8 финала чемпионата мира. Эта игра начнется 7 июля, когда в Украине будет три часа ночи. Впрочем, есть ли в этой паре фаворит, и чего ждать от этого противостояния сайту Sport.ua рассказал известный отечественный тренер, наш эксперт Александр Бабич.

– Сборная США, которая за последние годы прибавила в своем мастерстве, имеет все шансы как минимум повторить свое достижение 24-летней давности, когда американцы вышли в четвертьфинал, – сказал Бабич. – Маурисио Почеттино поставил качественную, интенсивную с высоким прессингом игру своим подопечным. Если еще несколько лет назад я бы сказал, что в этой паре Бельгия – однозначный фаворит, то сейчас, на мой взгляд, встретятся две, примерно, равные команды.

Бельгия тоже сильна, но она зависима от Ромелу Лукаку, Кевина де Брюйне. В этой сборной есть выраженные лидеры. Поэтому сама команда может сыграть как от обороны, так и с позиции силы. Поэтому будет интересно посмотреть на эту тренерскую дуэль.

Если же прогнозировать исход этого противостояния, то, предположу, исходя из того, что обе команды хотят и умеют атаковать, то все завершится голевой ничьей – 2:2. В дополнительное время голов забито не будет, а в сери пенальти победу завоюют хозяева турнира, американцы.