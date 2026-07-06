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Чемпионат мира
06 июля 2026, 21:43 | Обновлено 06 июля 2026, 22:27
945
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Они повторят свое достижение. Прогноз на матч ЧМ США – Бельгия

Наш эксперт Александр Бабич считает, что в этой паре счастливый билет вытянут американцы

06 июля 2026, 21:43 | Обновлено 06 июля 2026, 22:27
945
2 Comments
Они повторят свое достижение. Прогноз на матч ЧМ США – Бельгия
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино (справа)
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Многие специалисты отмечают, что матч США – Бельгия станет одним из самых интригующих в 1/8 финала чемпионата мира. Эта игра начнется 7 июля, когда в Украине будет три часа ночи. Впрочем, есть ли в этой паре фаворит, и чего ждать от этого противостояния сайту Sport.ua рассказал известный отечественный тренер, наш эксперт Александр Бабич.

– Сборная США, которая за последние годы прибавила в своем мастерстве, имеет все шансы как минимум повторить свое достижение 24-летней давности, когда американцы вышли в четвертьфинал, – сказал Бабич. – Маурисио Почеттино поставил качественную, интенсивную с высоким прессингом игру своим подопечным. Если еще несколько лет назад я бы сказал, что в этой паре Бельгия – однозначный фаворит, то сейчас, на мой взгляд, встретятся две, примерно, равные команды.

Бельгия тоже сильна, но она зависима от Ромелу Лукаку, Кевина де Брюйне. В этой сборной есть выраженные лидеры. Поэтому сама команда может сыграть как от обороны, так и с позиции силы. Поэтому будет интересно посмотреть на эту тренерскую дуэль.

Если же прогнозировать исход этого противостояния, то, предположу, исходя из того, что обе команды хотят и умеют атаковать, то все завершится голевой ничьей – 2:2. В дополнительное время голов забито не будет, а в сери пенальти победу завоюют хозяева турнира, американцы.

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Александр Бабич ЧМ-2026 по футболу сборная США по футболу сборная Бельгии по футболу Ромелу Лукаку Кевин Де Брюйне Маурисио Почеттино эксклюзив Мнение эксперта Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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трамп зробив знову не можливе)))
Тепер за США тільки кончені будуть вболівати
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Думаю Бельгія зі скрипом, але пройде далі
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