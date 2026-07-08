Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Они чего-то нанюхались»
Чемпионат мира
08 июля 2026, 04:32 |
434
0

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Они чего-то нанюхались»

Известный тренер – о матче Мексика – Англия

08 июля 2026, 04:32 |
434
0
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Они чего-то нанюхались»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Кварцяный
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный поделился своими мыслями о матче ЧМ-2026 Мексика – Англия (2:3).

– Англия с большим трудом, но все же обыграла Мексику. Как вам матч?

– Я не верил, что англичане выиграют! У них сильная сборная, но мексиканцы... Они либо что-то наглотались, либо нанюхались – так носились на протяжении всего турнира! Их обыграть было почти невозможно. Играли на сумасшедшем подъеме, неугомонные, сражались до конца.

Каждый игрок на поле, словно питбультерьер. Но класса там не было, только страсть. Англичане молодцы, доказали свой уровень, хотя и играли в меньшинстве после удаления на 54-й минуте. Вратарь Пикфорд у них отыграл фантастически, отразил кучу ударов.

По теме:
ФОТО. Самая сексуальная фанатка ЧМ показала все свои прелести
ФОТО. Фанат Англии спас мексиканку, которая упала в канал
ФОТО. Фанаты США призвали Трампа вернуть сборную на ЧМ-2026
чемпионат мира по футболу сборная Англии по футболу сборная Мексики по футболу Виталий Кварцяный
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Италии пролили свет на будущее Довбика. Есть проблема
Футбол | 08 июля 2026, 03:32 0
В Италии пролили свет на будущее Довбика. Есть проблема
В Италии пролили свет на будущее Довбика. Есть проблема

«Дженоа» интересуется украинцем, но трансфер находится на ранней стадии

Самого дорогого футболиста Динамо ждут во Франции. Топ-трансфер
Футбол | 07 июля 2026, 08:01 11
Самого дорогого футболиста Динамо ждут во Франции. Топ-трансфер
Самого дорогого футболиста Динамо ждут во Франции. Топ-трансфер

Пономаренко заинтересовал «Страсбург»

ФОТО. Фол на Салахе: почему Египту не дали пенальти перед голом Аргентины?
Футбол | 07.07.2026, 23:55
ФОТО. Фол на Салахе: почему Египту не дали пенальти перед голом Аргентины?
ФОТО. Фол на Салахе: почему Египту не дали пенальти перед голом Аргентины?
Ломаченко решили отправить туда, «где ему и место»
Бокс | 07.07.2026, 09:40
Ломаченко решили отправить туда, «где ему и место»
Ломаченко решили отправить туда, «где ему и место»
ОФИЦИАЛЬНО. Позору – быть. Два боксера сразятся за титул Усика
Бокс | 07.07.2026, 10:07
ОФИЦИАЛЬНО. Позору – быть. Два боксера сразятся за титул Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Позору – быть. Два боксера сразятся за титул Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФИФА признала ошибку арбитра на ЧМ-2026 и приняла громкое решение
ФИФА признала ошибку арбитра на ЧМ-2026 и приняла громкое решение
06.07.2026, 07:07 9
Футбол
Футболисты Динамо отказались возвращаться в Украину – источник
Футболисты Динамо отказались возвращаться в Украину – источник
06.07.2026, 07:27 6
Футбол
«Моя команда меня остановила». Костюк объяснила, почему снялась с Уимблдона
«Моя команда меня остановила». Костюк объяснила, почему снялась с Уимблдона
07.07.2026, 07:08 46
Теннис
Сетка ЧМ-2026. Англия выстояла на Ацтеке. Определена вторая пара 1/4 финала
Сетка ЧМ-2026. Англия выстояла на Ацтеке. Определена вторая пара 1/4 финала
06.07.2026, 06:15 1
Футбол
Решение принято. Арда Туран выбрал себе клуб на следующий сезон
Решение принято. Арда Туран выбрал себе клуб на следующий сезон
06.07.2026, 07:23 3
Футбол
Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
06.07.2026, 01:55 1
Футбол
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
06.07.2026, 03:23 3
Бокс
Менеджер Кличко назвал следующего соперника Владимира. Идеальный бой
Менеджер Кличко назвал следующего соперника Владимира. Идеальный бой
07.07.2026, 08:26 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем