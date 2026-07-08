Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Они чего-то нанюхались»

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный поделился своими мыслями о матче ЧМ-2026 Мексика – Англия (2:3).

– Англия с большим трудом, но все же обыграла Мексику. Как вам матч?

– Я не верил, что англичане выиграют! У них сильная сборная, но мексиканцы... Они либо что-то наглотались, либо нанюхались – так носились на протяжении всего турнира! Их обыграть было почти невозможно. Играли на сумасшедшем подъеме, неугомонные, сражались до конца.

Каждый игрок на поле, словно питбультерьер. Но класса там не было, только страсть. Англичане молодцы, доказали свой уровень, хотя и играли в меньшинстве после удаления на 54-й минуте. Вратарь Пикфорд у них отыграл фантастически, отразил кучу ударов.