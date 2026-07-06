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  4. В Бразилии отреагировали на слова Трампа об арбитре, удалившем Балогуна
Чемпионат мира
06 июля 2026, 22:15 |
1678
0

В Бразилии отреагировали на слова Трампа об арбитре, удалившем Балогуна

CBF встала на защиту Рафаэля Клауса

06 июля 2026, 22:15 |
1678
0
В Бразилии отреагировали на слова Трампа об арбитре, удалившем Балогуна
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Клаус
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Футбольная конфедерация Бразилии (CBF) официально отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа в адрес бразильского арбитра Рафаэля Клауса, который судил матч 1/16 финала чемпионата мира между США и Боснией и Герцеговиной.

Бразилец удалил нападающего американской команды Фоларина Балогуна после грубого фола. Из-за этого футболист должен был пропустить следующий матч США с Бельгией.

Трамп позвонил главе ФИФА Джанни Инфантино и попросил его пересмотреть решение арбитра. В итоге организация приняла беспрецедентное решение отменить красную карточку игрока и разрешить ему принять участие в матче с бельгийцами.

Объясняя свою позицию в отношении Балогуна, Трамп заявил, что он, как «великий знаток спорта», понял, что футболист вообще ничего не нарушил, а арбитр был «подозрительным» и якобы имеет сомнительное прошлое. В CBF эти утверждения категорически опровергли.

«Рафаэль Клаус признан во всем мире одним из лучших арбитров и имеет карьеру, отмеченную техническим совершенством, этичным поведением и абсолютным уважением к футболу. Во всей его истории нет ни одного элемента, который бы его дискредитировал или обосновал какой-либо вид подозрения.

CBF опровергает любые намеки, ставящие под сомнение репутацию Рафаэля Клауса. Речь идет об образцовом профессионале, чья карьера широко подкреплена техническими оценками, последовательной работой и доверием на ведущих национальных и международных соревнованиях. CBF подтверждает свою приверженность правде, прозрачности и непоколебимой защите своих профессионалов», – говорится в заявлении.

Помимо матча США – Босния и Герцеговина, бразилец обслуживал матч группового этапа ЧМ-2026 Испания – Саудовская Аравия (4:0).

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Дональд Трамп ЧМ-2026 по футболу сборная США по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу удаление (красная карточка) Фоларин Балогун
Андрей Плыгун Источник: Бразильская конфедерация футбола
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