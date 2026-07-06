В Бразилии отреагировали на слова Трампа об арбитре, удалившем Балогуна

Футбольная конфедерация Бразилии (CBF) официально отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа в адрес бразильского арбитра Рафаэля Клауса, который судил матч 1/16 финала чемпионата мира между США и Боснией и Герцеговиной.

Бразилец удалил нападающего американской команды Фоларина Балогуна после грубого фола. Из-за этого футболист должен был пропустить следующий матч США с Бельгией.

Трамп позвонил главе ФИФА Джанни Инфантино и попросил его пересмотреть решение арбитра. В итоге организация приняла беспрецедентное решение отменить красную карточку игрока и разрешить ему принять участие в матче с бельгийцами.

Объясняя свою позицию в отношении Балогуна, Трамп заявил, что он, как «великий знаток спорта», понял, что футболист вообще ничего не нарушил, а арбитр был «подозрительным» и якобы имеет сомнительное прошлое. В CBF эти утверждения категорически опровергли.

«Рафаэль Клаус признан во всем мире одним из лучших арбитров и имеет карьеру, отмеченную техническим совершенством, этичным поведением и абсолютным уважением к футболу. Во всей его истории нет ни одного элемента, который бы его дискредитировал или обосновал какой-либо вид подозрения. CBF опровергает любые намеки, ставящие под сомнение репутацию Рафаэля Клауса. Речь идет об образцовом профессионале, чья карьера широко подкреплена техническими оценками, последовательной работой и доверием на ведущих национальных и международных соревнованиях. CBF подтверждает свою приверженность правде, прозрачности и непоколебимой защите своих профессионалов», – говорится в заявлении.

Помимо матча США – Босния и Герцеговина, бразилец обслуживал матч группового этапа ЧМ-2026 Испания – Саудовская Аравия (4:0).