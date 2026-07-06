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  4. Игрок сборной США: «Сначала подумали, что новость о Балогуне придумал ИИ»
Чемпионат мира
06 июля 2026, 22:03 |
782
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Игрок сборной США: «Сначала подумали, что новость о Балогуне придумал ИИ»

Крис Ричардс рассказал о реакции на главную новость воскресенья

06 июля 2026, 22:03 |
782
2 Comments
Игрок сборной США: «Сначала подумали, что новость о Балогуне придумал ИИ»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Футболисты сборной США узнали новости об отмене дисквалификации форварда Фоларина Балогуна по дороге на тренировку.

«Я не знаю, когда Бало узнал об этом», – сказал защитник сборной США Крис Ричардс журналистам. «Если он знал раньше нас, он держал это в секрете. Я думаю, многие из нас сначала думали, что это был ИИ, но я думаю, мы очень рады. Мы узнали об этом через социальные сети… Я думал, что это новость, придуманная ИИ, и все такое. Многие люди публикуют много всего. Поэтому мы не были уверены, правда это или нет.

Честно говоря, нас и так уже сильно обругали в автобусе. У нас сзади стояла колонка, и мы просто слушали музыку. Потом один человек сказал одно, другой – другое, и никто не хотел это подтверждать. Так что, как я уже сказал, практически сразу по прибытии мы узнали, что это правда».

По просьбе президента США Дональда Трампа ФИФА отменила дисквалификацию форварда американцев Фоларина Балогуна. Он может сыграть против Бельгии в ночь на вторник по киевскому времени. Матч начнется в 03:00.

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сборная США по футболу Фоларин Балогун Крис Ричардс ЧМ-2026 по футболу ФИФА Дональд Трамп
Руслан Полищук Источник: The Athletic
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То вже дід нехай попросить щоб Штати назначили чемпіоном світу..
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+2
Він недалекий від істини. Принаймні, по суті )
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