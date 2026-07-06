Игрок сборной США: «Сначала подумали, что новость о Балогуне придумал ИИ»

Футболисты сборной США узнали новости об отмене дисквалификации форварда Фоларина Балогуна по дороге на тренировку.

«Я не знаю, когда Бало узнал об этом», – сказал защитник сборной США Крис Ричардс журналистам. «Если он знал раньше нас, он держал это в секрете. Я думаю, многие из нас сначала думали, что это был ИИ, но я думаю, мы очень рады. Мы узнали об этом через социальные сети… Я думал, что это новость, придуманная ИИ, и все такое. Многие люди публикуют много всего. Поэтому мы не были уверены, правда это или нет.

Честно говоря, нас и так уже сильно обругали в автобусе. У нас сзади стояла колонка, и мы просто слушали музыку. Потом один человек сказал одно, другой – другое, и никто не хотел это подтверждать. Так что, как я уже сказал, практически сразу по прибытии мы узнали, что это правда».

По просьбе президента США Дональда Трампа ФИФА отменила дисквалификацию форварда американцев Фоларина Балогуна. Он может сыграть против Бельгии в ночь на вторник по киевскому времени. Матч начнется в 03:00.