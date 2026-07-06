Экс-форвард сборной Украины получил предложение стать главным тренером

Один из лучших форвардов в истории одесского футбола Иван Гецко получил приглашение от ФК «Реал Фарма», который в сезоне 2025/26 выступал во Второй лиге. Об этом он сообщил в разговоре с корреспондентом Sport.ua.

– Я уже был представлен команде как главный тренер, однако до подписания контракта дело еще не дошло, – сказал Гецко.

– А какова судьба вашего предшественника, Валентина Полтавца?

– Президент клуба Николай Лиховидов, приглашая меня возглавить команду, сообщил, что с ним клуб распрощался – после этого я и дал согласие.

– Какая задача поставлена ​​перед вами?

– У нашей команды задача одна: мы должны вернуться во Вторую лигу. Когда это произойдет? Через год-два, не раньше. Но будем делать это с молодежью, которую должны доводить до определенного уровня, позволяющего ей со временем повышаться в ранге. Прежде всего, намерены готовить и передавать футболистов в главную команду нашего города – «Черноморец» и другие профессиональные коллективы.

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