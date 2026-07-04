Иван ГЕЦКО: «Роналду может так хлопнуть дверью, что штукатурка посыплется»

Экс-форвард сборной Украины Иван Гецко верит, что Криштиану Роналду еще засияет на чемпионате мира.

– Какую сборную на это время вы бы назвали лучшей, что имеет наибольшие шансы торжествовать на мундиале?

– Пока я бы дальновидных прогнозов не делал. Пока рано. Однако мне нравится игра Испании. Думаю, что еще могут добавить Аргентина и Мексика. Все только начинается.

– Какой игрок сейчас претендует на звание MVP, кто сейчас выглядит лучшим футболистом ЧМ?

– Классно играют Мбаппе и Месси, но и о Криштиану не стоит забывать. Он свое последнее слово еще не сказал. Роналду еще даст жару в свой 41, может так хлопнуть дверью, что штукатурка посыплется.

Португалия сыграет с Испанией 6 июля, начало матча в 22:00.