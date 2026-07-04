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  4. Иван ГЕЦКО: «Роналду может так хлопнуть дверью, что штукатурка посыплется»
Чемпионат мира
04 июля 2026, 23:04 | Обновлено 04 июля 2026, 23:26
308
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Иван ГЕЦКО: «Роналду может так хлопнуть дверью, что штукатурка посыплется»

Иван Гецко назвал лучших игроков ЧМ-2026

04 июля 2026, 23:04 | Обновлено 04 июля 2026, 23:26
308
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Иван ГЕЦКО: «Роналду может так хлопнуть дверью, что штукатурка посыплется»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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Экс-форвард сборной Украины Иван Гецко верит, что Криштиану Роналду еще засияет на чемпионате мира.

– Какую сборную на это время вы бы назвали лучшей, что имеет наибольшие шансы торжествовать на мундиале?

– Пока я бы дальновидных прогнозов не делал. Пока рано. Однако мне нравится игра Испании. Думаю, что еще могут добавить Аргентина и Мексика. Все только начинается.

– Какой игрок сейчас претендует на звание MVP, кто сейчас выглядит лучшим футболистом ЧМ?

– Классно играют Мбаппе и Месси, но и о Криштиану не стоит забывать. Он свое последнее слово еще не сказал. Роналду еще даст жару в свой 41, может так хлопнуть дверью, что штукатурка посыплется.

Португалия сыграет с Испанией 6 июля, начало матча в 22:00.

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Иван Гецко Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: Украинский футбол
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Роналду - це стоячок, який вже не може бігати, лише чекає, щоб пробити пенальті. Фактично, Португалія грає 10-ма гравцями. Чувак взагалі не відпрацьовує в обороні. Мав би совість, то завершив би кар"єру у збірній ще 4-6 років тому. Але ж гроші, популярність заважають йому це зробити. Тренеру вартувало б посадити цього пенсіонера на лавку, нехай буде у групі підтримки. Гонсалу Рамош на голову за нього сильніший.
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