Другие новости06 июля 2026, 21:42 |
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Легенда Интера остался без клуба
Брозович стал свободным агентом
06 июля 2026, 21:42 |
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33-летний хорватский полузащитник Марцело Брозович покинул саудовский «Аль-Наср» и получил статус свободного агента.
В клуб, где играет Криштиану Роналду, легенда «Интера» перешёл в 2023 году за 15,7 миллиона евро. В прошлом сезоне он принял участие в 40 матчах, забил 1 гол и отдал 5 голевых передач.
Ранее сообщалось об интересе к хорвату со стороны клубов Италии, Греции и Турции. Наибольшего успеха в своей карьере Брозович достиг именно в составе «нерадзурри», за которых играл в течение восьми лет.
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