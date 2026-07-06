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06 июля 2026, 21:42 |
495
0

Легенда Интера остался без клуба

Брозович стал свободным агентом

06 июля 2026, 21:42 |
495
0
Легенда Интера остался без клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Марцело Брозович
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33-летний хорватский полузащитник Марцело Брозович покинул саудовский «Аль-Наср» и получил статус свободного агента.

В клуб, где играет Криштиану Роналду, легенда «Интера» перешёл в 2023 году за 15,7 миллиона евро. В прошлом сезоне он принял участие в 40 матчах, забил 1 гол и отдал 5 голевых передач.

Ранее сообщалось об интересе к хорвату со стороны клубов Италии, Греции и Турции. Наибольшего успеха в своей карьере Брозович достиг именно в составе «нерадзурри», за которых играл в течение восьми лет.

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Марцело Брозович Интер Милан Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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