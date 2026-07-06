Легенда Интера остался без клуба

33-летний хорватский полузащитник Марцело Брозович покинул саудовский «Аль-Наср» и получил статус свободного агента.

В клуб, где играет Криштиану Роналду, легенда «Интера» перешёл в 2023 году за 15,7 миллиона евро. В прошлом сезоне он принял участие в 40 матчах, забил 1 гол и отдал 5 голевых передач.

Ранее сообщалось об интересе к хорвату со стороны клубов Италии, Греции и Турции. Наибольшего успеха в своей карьере Брозович достиг именно в составе «нерадзурри», за которых играл в течение восьми лет.