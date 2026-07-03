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Саудовская Аравия
03 июля 2026, 19:52 | Обновлено 03 июля 2026, 19:53
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Роналду получил нового тренера в Аль-Насре

Анге Постекоглу будет работать в Саудовской Аравии

03 июля 2026, 19:52 | Обновлено 03 июля 2026, 19:53
458
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Роналду получил нового тренера в Аль-Насре
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу
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Известный специалист Анге Постекоглу, год назад уволенный из «Тоттенхэма», после чего на протяжении всего 39 дней задержавшийся в «Ноттингем Форест», нашел новый проект. 60-летний австралиец назначен главным тренером «Аль-Насра».

Перед ним стоит непростая задача: сменить Жорже Жезуса, который успешно руководил командой Криштиану Роналду, выиграв чемпионат Саудовской Аравии в прошлом сезоне. Таким образом, пятикратный обладатель «Золотого мяча» будет работать уже с шестым тренером с момента прихода в клуб, ранее он сотрудничал с Руди Гарсией, Динко Еличичем, Луишем Каштру, Стефано Пиоли и, совсем недавно, с Жезусом.

«Начинается новая глава. Господин Анге Постекоглу – новый главный тренер первой команды «Аль-Насра». Он подписал контракт на следующие два сезона. Мы желаем ему и его штабу всяческих успехов на этом пути, если на то будет воля Божья», – заявили в «Аль-Насре».

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Руслан Полищук Источник: ФК Аль-Наср
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