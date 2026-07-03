Роналду получил нового тренера в Аль-Насре
Анге Постекоглу будет работать в Саудовской Аравии
Известный специалист Анге Постекоглу, год назад уволенный из «Тоттенхэма», после чего на протяжении всего 39 дней задержавшийся в «Ноттингем Форест», нашел новый проект. 60-летний австралиец назначен главным тренером «Аль-Насра».
Перед ним стоит непростая задача: сменить Жорже Жезуса, который успешно руководил командой Криштиану Роналду, выиграв чемпионат Саудовской Аравии в прошлом сезоне. Таким образом, пятикратный обладатель «Золотого мяча» будет работать уже с шестым тренером с момента прихода в клуб, ранее он сотрудничал с Руди Гарсией, Динко Еличичем, Луишем Каштру, Стефано Пиоли и, совсем недавно, с Жезусом.
«Начинается новая глава. Господин Анге Постекоглу – новый главный тренер первой команды «Аль-Насра». Он подписал контракт на следующие два сезона. Мы желаем ему и его штабу всяческих успехов на этом пути, если на то будет воля Божья», – заявили в «Аль-Насре».
فصلً جديد ..— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 3, 2026
السيد آنج بوستيكوجلو مدربًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي #النصر ✍️
وذلك بعقد يمتد لمدة موسمين 💛
تمنياتنا بالتوفيق له ولطاقمه في مشوارهم مع العالمي بإذن الله 🙏 pic.twitter.com/crIghoUoEQ
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