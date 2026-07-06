В ночь на 12 июля сборные Норвегии и Англии встретятся в четвертьфинале чемпионата мира по футболу 2026 года.



Поединок состоится на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Хьюстоне (штат Техас, США). Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по киевскому времени.

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Сборную Норвегии возглавляет Столе Сольбаккен, а главным тренером английской команды является Томас Тухель.



Норвежцы на групповом этапе победили сборные Ирака (4:1) и Сенегала (3:2), но уступили Франции (1:4). В плей-офф скандинавы одолели Кот-д'Ивуар (2:1), а в 1/8 финала сенсационно выбили Бразилию (2:1).



Англия завершила групповой этап на первом месте после ничьей с Ганой (0:0) и побед над Хорватией (4:2) и Панамой (2:0). В плей-офф англичане обыграли ДР Конго (2:1), а затем в драматичном матче прошли Мексику (3:2).



В Украине прямую видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на платформе MEGOGO.