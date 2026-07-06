Где смотреть онлайн матч ЧМ-2026 Норвегия – Англия
Матч состоится в полночь 12 июля
В ночь на 12 июля сборные Норвегии и Англии встретятся в четвертьфинале чемпионата мира по футболу 2026 года.
Поединок состоится на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Хьюстоне (штат Техас, США). Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сборную Норвегии возглавляет Столе Сольбаккен, а главным тренером английской команды является Томас Тухель.
Норвежцы на групповом этапе победили сборные Ирака (4:1) и Сенегала (3:2), но уступили Франции (1:4). В плей-офф скандинавы одолели Кот-д'Ивуар (2:1), а в 1/8 финала сенсационно выбили Бразилию (2:1).
Англия завершила групповой этап на первом месте после ничьей с Ганой (0:0) и побед над Хорватией (4:2) и Панамой (2:0). В плей-офф англичане обыграли ДР Конго (2:1), а затем в драматичном матче прошли Мексику (3:2).
В Украине прямую видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на платформе MEGOGO.
|
Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украина идет 21-й и будет представлена 4 клубами в еврокубках нового сезона
Алексей Сливченко – о вылете с ЧМ-2026 сборной Бразилии