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Чемпионат мира
06 июля 2026, 20:49 | Обновлено 06 июля 2026, 21:12
165
0

Где смотреть онлайн матч ЧМ-2026 Норвегия – Англия

Матч состоится в полночь 12 июля

06 июля 2026, 20:49 | Обновлено 06 июля 2026, 21:12
165
0
Где смотреть онлайн матч ЧМ-2026 Норвегия – Англия
FIFA
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В ночь на 12 июля сборные Норвегии и Англии встретятся в четвертьфинале чемпионата мира по футболу 2026 года.

Поединок состоится на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Хьюстоне (штат Техас, США). Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборную Норвегии возглавляет Столе Сольбаккен, а главным тренером английской команды является Томас Тухель.

Норвежцы на групповом этапе победили сборные Ирака (4:1) и Сенегала (3:2), но уступили Франции (1:4). В плей-офф скандинавы одолели Кот-д'Ивуар (2:1), а в 1/8 финала сенсационно выбили Бразилию (2:1).

Англия завершила групповой этап на первом месте после ничьей с Ганой (0:0) и побед над Хорватией (4:2) и Панамой (2:0). В плей-офф англичане обыграли ДР Конго (2:1), а затем в драматичном матче прошли Мексику (3:2).

В Украине прямую видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на платформе MEGOGO.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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