1,35 млн голосов. Ливерпуль выбрал лучшего футболиста в истории
Стивен Джеррард – лучший игрок в истории «Ливерпуля»
«Ливерпуль» определил лучшего футболиста в истории клуба.
После анализа статистики за 134 года, получения более 1,35 миллиона голосов болельщиков и опроса легенд «красных», Стивен Джеррард был признан величайшим игроком клуба. Невероятный вклад этого легендарного полузащитника за 17 лет в основной команде поставил его на вершину списка, изобилующего достижениями и талантами.
Стивен Джеррард выиграл 11 трофеев с «Ливерпулем», включая победы в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА, но так и не стал чемпионом Англии.
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