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Англия
06 июля 2026, 19:37 | Обновлено 06 июля 2026, 19:38
813
0

1,35 млн голосов. Ливерпуль выбрал лучшего футболиста в истории

Стивен Джеррард – лучший игрок в истории «Ливерпуля»

06 июля 2026, 19:37 | Обновлено 06 июля 2026, 19:38
813
0
1,35 млн голосов. Ливерпуль выбрал лучшего футболиста в истории
Getty Images/Global Images Ukraine.Стивен Джеррард
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«Ливерпуль» определил лучшего футболиста в истории клуба.

После анализа статистики за 134 года, получения более 1,35 миллиона голосов болельщиков и опроса легенд «красных», Стивен Джеррард был признан величайшим игроком клуба. Невероятный вклад этого легендарного полузащитника за 17 лет в основной команде поставил его на вершину списка, изобилующего достижениями и талантами.

Стивен Джеррард выиграл 11 трофеев с «Ливерпулем», включая победы в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА, но так и не стал чемпионом Англии.

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Ливерпуль Стивен Джеррард чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: ФК Ливерпуль
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