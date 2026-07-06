1,35 млн голосов. Ливерпуль выбрал лучшего футболиста в истории

«Ливерпуль» определил лучшего футболиста в истории клуба.

После анализа статистики за 134 года, получения более 1,35 миллиона голосов болельщиков и опроса легенд «красных», Стивен Джеррард был признан величайшим игроком клуба. Невероятный вклад этого легендарного полузащитника за 17 лет в основной команде поставил его на вершину списка, изобилующего достижениями и талантами.

Стивен Джеррард выиграл 11 трофеев с «Ливерпулем», включая победы в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА, но так и не стал чемпионом Англии.