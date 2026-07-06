Уимблдон06 июля 2026, 19:34 | Обновлено 06 июля 2026, 22:24
450
0
Марта Костюк – Эшлин Крюгер. Дебютный QF Уимблдона ждет. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Уимблдона-2026
06 июля 2026, 19:34 | Обновлено 06 июля 2026, 22:24
450
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
🏆 Уимблдон-2026. 1/8 финала
6 июля украинская теннисистка Марта Костюк переиграла Эшлин Крюгер в 1/8 финала Уимблдона-2026.
Марта одержала победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. Костюк взяла реванш у Крюгер за поражение в 2025 году на кортах Аделаиды.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Марта впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона. Ее следующей соперницей будет Жасмин Паолини.
🏆 Уимблдон-2026. 1/8 финала
Эшлин Крюгер [Q] – Марта Костюк [12] – 4:6, 4:6
Видеообзор матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 июля 2026, 10:23 19
Алексей Сливченко – о вылете с ЧМ-2026 сборной Бразилии
Теннис | 06 июля 2026, 18:40 12
Марта сыграет с Жасмин Паолини, которая выбила Александру Эалу
Бокс | 06.07.2026, 04:24
Бокс | 06.07.2026, 08:42
Теннис | 06.07.2026, 19:45
Комментарии 0
Популярные новости
06.07.2026, 10:42 3
05.07.2026, 04:28
06.07.2026, 06:15 1
05.07.2026, 10:02 3
06.07.2026, 01:55 1
05.07.2026, 08:38 24
05.07.2026, 06:25 7