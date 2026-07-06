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Уимблдон
06 июля 2026, 19:34 | Обновлено 06 июля 2026, 22:24
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0

Марта Костюк – Эшлин Крюгер. Дебютный QF Уимблдона ждет. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Уимблдона-2026

06 июля 2026, 19:34 | Обновлено 06 июля 2026, 22:24
450
0
Марта Костюк – Эшлин Крюгер. Дебютный QF Уимблдона ждет. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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6 июля украинская теннисистка Марта Костюк переиграла Эшлин Крюгер в 1/8 финала Уимблдона-2026.

Марта одержала победу в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. Костюк взяла реванш у Крюгер за поражение в 2025 году на кортах Аделаиды.

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Марта впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона. Ее следующей соперницей будет Жасмин Паолини.

🏆 Уимблдон-2026. 1/8 финала

Эшлин Крюгер [Q] – Марта Костюк [12] – 4:6, 4:6

Видеообзор матча

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Марта Костюк Эшлин Крюгер теннисные видеообзоры Уимблдон-2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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