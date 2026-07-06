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  4. ФОТО. Как это было: Костюк впервые в карьере вышла в 1/4 финала Уимблдона
Уимблдон
06 июля 2026, 17:39 | Обновлено 06 июля 2026, 18:28
572
0

ФОТО. Как это было: Костюк впервые в карьере вышла в 1/4 финала Уимблдона

Смотрите фотогалерею матча Марты против Эшлин Крюгер в четвертом раунде мейджора

06 июля 2026, 17:39 | Обновлено 06 июля 2026, 18:28
572
0
ФОТО. Как это было: Костюк впервые в карьере вышла в 1/4 финала Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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6 июля украинская теннисистка Марта Костюк впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона-2026.

В четвертом раунде украинка одолела Эшлин Крюгер, одержав победу в двух сетах – 6:4, 6:4.

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Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей поединка Костюк – Крюгер!

Марта на Уимблдоне, помимо Крюгер, также переиграла Надю Подороску, Анну Блинкову и Эмму Навварро. Далее украинка встретится либо с Жасмин Паолини, либо с Александрой Эалой.

🏆 Уимблдон-2026. 1/8 финала

Мария Боузкова (Чехия) [21] – Элизе Мертенс (Бельгия) [25] – 4:6, 4:6

ФОТО. Как это было: Костюк впервые в карьере вышла в 1/4 финала Уимблдона

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Марта Костюк Эшлин Крюгер фото фотогалерея Уимблдон-2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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