ФОТО. Как это было: Костюк впервые в карьере вышла в 1/4 финала Уимблдона
Смотрите фотогалерею матча Марты против Эшлин Крюгер в четвертом раунде мейджора
6 июля украинская теннисистка Марта Костюк впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона-2026.
В четвертом раунде украинка одолела Эшлин Крюгер, одержав победу в двух сетах – 6:4, 6:4.
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Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей поединка Костюк – Крюгер!
Марта на Уимблдоне, помимо Крюгер, также переиграла Надю Подороску, Анну Блинкову и Эмму Навварро. Далее украинка встретится либо с Жасмин Паолини, либо с Александрой Эалой.
🏆 Уимблдон-2026. 1/8 финала
Мария Боузкова (Чехия) [21] – Элизе Мертенс (Бельгия) [25] – 4:6, 4:6
ФОТО. Как это было: Костюк впервые в карьере вышла в 1/4 финала Уимблдона
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