Лидер Баварии прооперирован сразу после вылета с ЧМ-2026

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала перенес небольшую плановую операцию после возвращения с чемпионата мира, где играл в составе сборной Германии.

Процедура является частью стандартного медицинского протокола после серьезной травмы, полученной им прошлым летом, и была запланирована на период после турнира в Северной Америке.

Благодаря операции атакующий игрок сможет завершить предсезонную подготовку в соответствии с четко структурированным планом, что гарантирует его возвращение к первому официальному матчу «Баварии».

Год назад на Клубном чемпионате мира Мусиала получил сложный перелом ноги.