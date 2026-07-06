Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер Баварии прооперирован сразу после вылета с ЧМ-2026
Германия
06 июля 2026, 19:08 | Обновлено 06 июля 2026, 19:09
841
0

Лидер Баварии прооперирован сразу после вылета с ЧМ-2026

Джамал Мусиала будет готов к началу сезона

06 июля 2026, 19:08 | Обновлено 06 июля 2026, 19:09
841
0
Лидер Баварии прооперирован сразу после вылета с ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Джамал Мусиала
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала перенес небольшую плановую операцию после возвращения с чемпионата мира, где играл в составе сборной Германии.

Процедура является частью стандартного медицинского протокола после серьезной травмы, полученной им прошлым летом, и была запланирована на период после турнира в Северной Америке.

Благодаря операции атакующий игрок сможет завершить предсезонную подготовку в соответствии с четко структурированным планом, что гарантирует его возвращение к первому официальному матчу «Баварии».

Год назад на Клубном чемпионате мира Мусиала получил сложный перелом ноги.

По теме:
«Каждый камень». Легенда сборной Германии – о назначении Клоппа
Безумие! Реал готовится приобрести футболиста за 220 миллионов евро
Кейн стал вторым лучшим бомбардиром топ-5 лиг по голам в одном сезоне
Бавария сборная Германии по футболу Джамал Мусиала
Руслан Полищук Источник: ФК Бавария
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк выбила обидчицу Снигур и впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона
Теннис | 06 июля 2026, 14:32 67
Костюк выбила обидчицу Снигур и впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона
Костюк выбила обидчицу Снигур и впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона

Марта обыграла Эшлин Крюгер в двух сетах в 1/8 финала травяного мейджора

ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»
Бокс | 06 июля 2026, 08:42 0
ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»
ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»

Питер убежден, что состоится реванш с Верховеном

Открыли ящик Пандоры? Франция требует отменить желтую карточку Олисе
Футбол | 06.07.2026, 18:51
Открыли ящик Пандоры? Франция требует отменить желтую карточку Олисе
Открыли ящик Пандоры? Франция требует отменить желтую карточку Олисе
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
Бокс | 06.07.2026, 03:23
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
Сетка ЧМ-2026. Англия выстояла на Ацтеке. Определена вторая пара 1/4 финала
Футбол | 06.07.2026, 06:15
Сетка ЧМ-2026. Англия выстояла на Ацтеке. Определена вторая пара 1/4 финала
Сетка ЧМ-2026. Англия выстояла на Ацтеке. Определена вторая пара 1/4 финала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба
Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба
05.07.2026, 07:50 23
Хоккей
Рома приняла решение по Довбику. Трансфер за 23 миллиона евро
Рома приняла решение по Довбику. Трансфер за 23 миллиона евро
05.07.2026, 07:02 1
Футбол
Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
06.07.2026, 01:55
Футбол
Пономаренко выбрал клуб, ради которого покинет Динамо
Пономаренко выбрал клуб, ради которого покинет Динамо
05.07.2026, 08:38 18
Футбол
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Александр Усик оказался в безвыходном положении
06.07.2026, 04:24 8
Бокс
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
05.07.2026, 06:25 7
Футбол
Выжили в аду. Англия в бешеном матче обыграла Мексику
Выжили в аду. Англия в бешеном матче обыграла Мексику
06.07.2026, 06:08 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем