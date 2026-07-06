Лидер Баварии прооперирован сразу после вылета с ЧМ-2026
Джамал Мусиала будет готов к началу сезона
Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала перенес небольшую плановую операцию после возвращения с чемпионата мира, где играл в составе сборной Германии.
Процедура является частью стандартного медицинского протокола после серьезной травмы, полученной им прошлым летом, и была запланирована на период после турнира в Северной Америке.
Благодаря операции атакующий игрок сможет завершить предсезонную подготовку в соответствии с четко структурированным планом, что гарантирует его возвращение к первому официальному матчу «Баварии».
Год назад на Клубном чемпионате мира Мусиала получил сложный перелом ноги.
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