Мусиала на скорости 200 км/час попал в ДТП и травмировал двух людей

В 2025 году полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала получил самую серьёзную травму в своей карьере – перелом малоберцовой кости и вывих лодыжки. Это случилось на клубном чемпионате мира.

А за два месяца до того, 13 апреля, молодой футболист управлял электромобилем Audi RS e-tron GT (в зависимости от версии, мощностью около 600 л.с. и более). «При обгоне обвиняемый, Джамал М., который в тот момент ехал с превышением скорости, не заметил автомобиль, двигавшийся справа от него, что привело к столкновению», – говорится в приговоре суда.

Разрешенная скорость на том участке дороги составляла 120 км/ч, но Мусиала летел со скоростью 194 км/ч. По данным полиции, автомобиль Мусиалы столкнулся с Volkswagen Golf. 30-летний водитель из Мюнхена и его 26-летняя пассажирка получили незначительные травмы. Ущерб имуществу: приблизительно 200 000 евро.

Футболиста оштрафовали и лишили прав на 9 месяцев. О судебном приговоре стало известно только сейчас.