ТРАМП: «Вы не можете сделать это с Месси или Роналду, вы запятнаете ЧМ»

Президент США Дональд Трамп выступил с новым заявлением по поводу отмены красной карточки, показанной нападающему сборной США Фоларину Балогуну на ЧМ-2026.

Ранее американский лидер признался, что лично попросил президента ФИФА Джанни Инфантино повлиять на ситуацию и пересмотреть решение в отношении американца, чтобы тот смог принять участие в матче 1/8 финала чемпионата мира с Бельгией. По мнению Трампа, таких игроков нельзя удалять с поля, поскольку это несправедливо.

«Как бы вы себя чувствовали, если бы мы удалили Месси? Или Роналду? Или Гарри Кейна? Вы не можете этого сделать. Вы не можете его удалить. Если вы его удалите, я думаю, вы бы действительно запятнали этот невероятный чемпионат мира», – отметил он.

Матч Бельгия – США состоится в ночь на 7 июля. Начало встречи – в 03:00.