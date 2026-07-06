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  4. ТРАМП: «Вы не можете сделать это с Месси или Роналду, вы запятнаете ЧМ»
Чемпионат мира
06 июля 2026, 20:26 |
1570
6

ТРАМП: «Вы не можете сделать это с Месси или Роналду, вы запятнаете ЧМ»

Политик оправдывает решение ФИФА в отношении Балогуна

06 июля 2026, 20:26 |
1570
6 Comments
ТРАМП: «Вы не можете сделать это с Месси или Роналду, вы запятнаете ЧМ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дональд Трамп
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Президент США Дональд Трамп выступил с новым заявлением по поводу отмены красной карточки, показанной нападающему сборной США Фоларину Балогуну на ЧМ-2026.

Ранее американский лидер признался, что лично попросил президента ФИФА Джанни Инфантино повлиять на ситуацию и пересмотреть решение в отношении американца, чтобы тот смог принять участие в матче 1/8 финала чемпионата мира с Бельгией. По мнению Трампа, таких игроков нельзя удалять с поля, поскольку это несправедливо.

«Как бы вы себя чувствовали, если бы мы удалили Месси? Или Роналду? Или Гарри Кейна? Вы не можете этого сделать. Вы не можете его удалить. Если вы его удалите, я думаю, вы бы действительно запятнали этот невероятный чемпионат мира», – отметил он.

Матч Бельгия – США состоится в ночь на 7 июля. Начало встречи – в 03:00.

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Лионель Месси Криштиану Роналду Фоларин Балогун ЧМ-2026 по футболу сборная США по футболу
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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Комментарии 6
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Зідана видалили. І ніхто не вмер.
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+4
Щось є відчуття, що цей "неймовірний"чемпіонат очікує ще не один скандал. Так завжди буває, коли втручаються невігласи...
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+1
Заради справедливості. Почалося все саме зтого,що не видалили Мессі. Якщо закону немає для певних осіб - закону нема взагалі, і все розвалюється.
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-1
А дискваліфікація Дієго Марадони на Чемпіонаті світу 1994 року в США? Також один з великих, можна було махнути рукою і насолоджуватись його грою далі.                                             Закон один для всіх і правил під час гри ніхто не міняє.                             
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-1
У нього свої понятія і реальність. Тільки тоді коли його упакують в загальну камеру в тюрязі, от тільки тоді шось зможе змінитись в його уявленні на те як побудований цей світ. Інших ліків на зара нема
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-1
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