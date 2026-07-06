Определена соперница Костюк в четвертьфинале Уимблдона

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 13) встретится в 1/4 финала Уимблдона-2026 с итальянкой Жасмин Паолини (WTA 17).

Паолини одолела филиппинку Александру Эалу (WTA 32) в трех сетах за 2 часа и 23 минуты – 6:4, 4:6, 6:3.

Счет очных встреч соперниц – 1:1.

Эала в третьем круге Уимблдонского турнира сенсационно выбила прошлогоднюю чемпионку, третью ракетку мира Игу Свентек.

Паолини во второй раз сыграет в четвертьфинале травяного мейджора.

Счет очных встреч Жасмин и Марты – 2:1 в пользу итальянской теннисистки. Все встречи соперниц проходили на хардовом покрытии.

Уимблдон-2026. Трава, 1/8 финала

Жасмин Паолини [13] – Александра Эала [29] – 6:4, 4:6, 6:3

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Фотогалерея матча