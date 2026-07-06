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Уимблдон
06 июля 2026, 18:40 | Обновлено 06 июля 2026, 19:10
2655
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Определена соперница Костюк в четвертьфинале Уимблдона

Марта сыграет с Жасмин Паолини, которая выбила Александру Эалу

06 июля 2026, 18:40 | Обновлено 06 июля 2026, 19:10
2655
11 Comments
Определена соперница Костюк в четвертьфинале Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини
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Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 13) встретится в 1/4 финала Уимблдона-2026 с итальянкой Жасмин Паолини (WTA 17).

Паолини одолела филиппинку Александру Эалу (WTA 32) в трех сетах за 2 часа и 23 минуты – 6:4, 4:6, 6:3.

Счет очных встреч соперниц – 1:1.

Эала в третьем круге Уимблдонского турнира сенсационно выбила прошлогоднюю чемпионку, третью ракетку мира Игу Свентек.

Паолини во второй раз сыграет в четвертьфинале травяного мейджора.

Счет очных встреч Жасмин и Марты – 2:1 в пользу итальянской теннисистки. Все встречи соперниц проходили на хардовом покрытии.

Уимблдон-2026. Трава, 1/8 финала

Жасмин Паолини [13] – Александра Эала [29] – 6:4, 4:6, 6:3

Фотогалерея матча

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Комментарии 11
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Як сказала Марта у інтерв'ю, "на цьому рівні всі вміють грати в теніс". Тож Марті  "холодної голови", контролю емоцій, сил та витривалості!!!
Віримо і вболіваємо!)
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+3
А далі,хто знає, з ким краще Марті - Мертенс чи (Кіз -Носкова) ???
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0
Жасмін так Жасмін. Не те, щоб з Алекс було б легше, а нехай це буде репетиція можливої зустрічі на КБДК.
Котляр, на жаль, не пощастило. Найсильніша суперниця з можливих, третя сіяна. Подивимося, чого варта "юна Ліза".
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0
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Так,краще філіпінка,але головне,щоб Марта вийшла на гру зібраною і готовою до бою ,а не так ,як  з Андреевою,,повторюю не розслаблятися,бо Марта інколи неправильно підходить до гри,це 1/4 ура я молодець,ні ти не повинна так думати ,ти повинна думати,як обіграти суперницю і пройти далі ось це правильний підхід!!! Сандра її навчає насолоджуватися грає,але треба ще навчати ,як ментально бути готовою до кожного матчу і думати ,що ти вже зробила все!!
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-1
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Краще б була філіпінка, у Жасмін досвіду більше та і рухається вона краще, враховуючи що Вімблдон поступово перетворюється на РГ.
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-1
Сьогодні малеча доволі часто, а головне успішно, діяла Сашку в протихід. А до сітки її, краще зовсім не допускати.
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-2
Поганенько,одного хочеться ,щоб Марта не тішилась перемогам,а поставила за ціль вийти до фіналу,а то якось багато радості і розслаблення,потрібна бути кінцева мета і концентрація  максимум,а не радіти ось я уже тут і я молодець все класно Марта,ти ще великого нічого не зробила,щоб рослаблятися,покажеш трофей тоді скажеш,я досягла великого великого успіху,я велика чемпіонка ,а поки ,що цього не має,і ти повинна зробити все , щоб цього досягти,працюй і не відволікайся,стань чемпіонкою.тоді всі скажуть ти крута!!
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