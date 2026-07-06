Определена соперница Костюк в четвертьфинале Уимблдона
Марта сыграет с Жасмин Паолини, которая выбила Александру Эалу
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 13) встретится в 1/4 финала Уимблдона-2026 с итальянкой Жасмин Паолини (WTA 17).
Паолини одолела филиппинку Александру Эалу (WTA 32) в трех сетах за 2 часа и 23 минуты – 6:4, 4:6, 6:3.
Счет очных встреч соперниц – 1:1.
Эала в третьем круге Уимблдонского турнира сенсационно выбила прошлогоднюю чемпионку, третью ракетку мира Игу Свентек.
Паолини во второй раз сыграет в четвертьфинале травяного мейджора.
Счет очных встреч Жасмин и Марты – 2:1 в пользу итальянской теннисистки. Все встречи соперниц проходили на хардовом покрытии.
Уимблдон-2026. Трава, 1/8 финала
Жасмин Паолини [13] – Александра Эала [29] – 6:4, 4:6, 6:3
Фотогалерея матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Елизавета Котляр обыграла Лив Булар в двух сетах в финале квалификации
Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Віримо і вболіваємо!)
Котляр, на жаль, не пощастило. Найсильніша суперниця з можливих, третя сіяна. Подивимося, чого варта "юна Ліза".