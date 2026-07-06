Открыли ящик Пандоры? Франция требует отменить желтую карточку Олисе

Французская футбольная федерация обратилась в ФИФА с просьбой отменить желтую карточку, полученную Майклом Олисе во время победного матча с Парагваем (1:0) в 1/8 финала чемпионата мира в субботу. Один из лидеров вице-чемпионов мира получил предупреждение после стычки с Матиасом Галарсой. Парагваец упал на землю, держась за лицо, но повторы показали, что нападающий «Баварии» держал только футболку.

Это предупреждение означает, что Олисе пропустит потенциальный полуфинал чемпионата мира – возможно, против Испании или Португалии – если получит еще одну желтую карточку, а Франция пройдет Марокко.

Действия французов последовали за тем, как ФИФА приостановила одноматчевую дисквалификацию американского нападающего Фоларина Балогуна после вмешательства президента США Дональда Трампа. Франция настаивает на том, что ее апелляция не является прямым ответом на дело Балогуна и что желтая карточка Олисе сама по себе является несправедливостью.