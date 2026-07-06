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  4. Открыли ящик Пандоры? Франция требует отменить желтую карточку Олисе
Чемпионат мира
06 июля 2026, 18:51 |
2411
4

Открыли ящик Пандоры? Франция требует отменить желтую карточку Олисе

Майкл Олисе под угрозой дисквалификации. Ситуация превращается в фарс

06 июля 2026, 18:51 |
2411
4 Comments
Открыли ящик Пандоры? Франция требует отменить желтую карточку Олисе
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе
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Французская футбольная федерация обратилась в ФИФА с просьбой отменить желтую карточку, полученную Майклом Олисе во время победного матча с Парагваем (1:0) в 1/8 финала чемпионата мира в субботу. Один из лидеров вице-чемпионов мира получил предупреждение после стычки с Матиасом Галарсой. Парагваец упал на землю, держась за лицо, но повторы показали, что нападающий «Баварии» держал только футболку.

Это предупреждение означает, что Олисе пропустит потенциальный полуфинал чемпионата мира – возможно, против Испании или Португалии – если получит еще одну желтую карточку, а Франция пройдет Марокко.

Действия французов последовали за тем, как ФИФА приостановила одноматчевую дисквалификацию американского нападающего Фоларина Балогуна после вмешательства президента США Дональда Трампа. Франция настаивает на том, что ее апелляция не является прямым ответом на дело Балогуна и что желтая карточка Олисе сама по себе является несправедливостью.

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ФИФА Майкл Олисе Фоларин Балогун Дональд Трамп сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: The Athletic
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Комментарии 4
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Та потрібно всі європейським збірним почати оскаржувати картки. А Англії тим більше
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+11
в даному випадку то збірна Фрвнції навіть більше підстав має для звернення та скасування картки.
Але зрозуміло що ФІФА навряд чи скасує, а тим більше навряд чи покарає тих рефері. які судиил фігзнащо і фігзнаяк
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+8
А як шо Бельгійци биканут та не вийдуть на матч,о це буде шкандаль.Ні,мабудь забздять.Прі всій поваге до Бельгійців.Чекаем 3.00,засну,бл....
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+1
Можна взагалі без карток тоді грати 
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0
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