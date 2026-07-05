А Франция отхватила. Танташев не нашел ни одной желтой «грязному» Парагваю

В ночь на 5 июля сборная Франции переиграла Парагвай в матче 1/8 финала ЧМ-2026 со счетом 1:0 благодаря реализованному пенальти Килиана Мбаппе на 70-й минуте.

Встреча запомнилась грязным футболом от парагвайцев, которые совершили 13 фолов, грубо принимали и провоцировали соперников. Однако главный арбитр поединка – узбекский судья Илгиз Танташев – не показал игрокам Парагвая ни одной желтой карточки.

А вот представители Франции отхватили от Тантешева три горчичка за 10 нарушений правил. На 19-й минуте Танташев наказал Брэдли Баркола за удар по ногам Хуана Касераса, на 81-й мин Куадио Коне получил желтую за подкат против того же Касераса, а на 90+7-й Майкл Олисе увидел перед собой желтый свет за толчок в грудь Матиаса Галарсы.

Популярное издание Archivo VAR поставило Танташеву оценку в 1 балл из 10 за судейство в этом поединке:

«Катастрофическое судейство Илгиза Танташева в матче Парагвай – Франция. Узбекский арбитр провел матч, который ему наверняка захочется забыть как можно скорее. Найти хоть что-то положительное в его работе крайне сложно. Он регулярно допускал ошибки, необъяснимо прощая очевидные нарушения, заслуживавшие желтых карточек. Выбранный им критерий судейства никак не способствовал темпу игры.

В довершение всего, во втором тайме он не назначил очевидный пенальти за фол на Дуэ, заметный в режиме реального времени. Французский игрок был явно сбит, и только вмешательство VAR заставило арбитра подойти к монитору и пересмотреть эпизод. Более того, уже с первых минут матч полностью вышел у него из-под контроля. Во время массовых стычек он выглядел как маленький ребенок – без авторитета и без способности управлять накалом страстей».

Забавно, что игроки сборной Парагвая впервые с 1998 года (поединка против Нигерии) не получили ни одной желтой карточки в матчем ЧМ. Издание Opta, которое завершает свои публикации краткими и яркими словами, написало «Gentlemanly».

Видеообзор матча Парагвай – Франция (0:1)

🔴 #NotasAV | Ilgiz Tantashev firma el peor arbitraje del Mundial en un Francia - Paraguay en el que decidió dar luz verde a la lucha libre.



🏆 #FIFAWorldCuphttps://t.co/EAXAwIGxQa — Archivo VAR (@ArchivoVAR) July 4, 2026