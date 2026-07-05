А Франция отхватила. Танташев не нашел ни одной желтой «грязному» Парагваю
Нонсенс дня? Рефери позволял парагвайцем провоцировать французов в матче 1/8 финала ЧМ
В ночь на 5 июля сборная Франции переиграла Парагвай в матче 1/8 финала ЧМ-2026 со счетом 1:0 благодаря реализованному пенальти Килиана Мбаппе на 70-й минуте.
Встреча запомнилась грязным футболом от парагвайцев, которые совершили 13 фолов, грубо принимали и провоцировали соперников. Однако главный арбитр поединка – узбекский судья Илгиз Танташев – не показал игрокам Парагвая ни одной желтой карточки.
А вот представители Франции отхватили от Тантешева три горчичка за 10 нарушений правил. На 19-й минуте Танташев наказал Брэдли Баркола за удар по ногам Хуана Касераса, на 81-й мин Куадио Коне получил желтую за подкат против того же Касераса, а на 90+7-й Майкл Олисе увидел перед собой желтый свет за толчок в грудь Матиаса Галарсы.
Популярное издание Archivo VAR поставило Танташеву оценку в 1 балл из 10 за судейство в этом поединке:
«Катастрофическое судейство Илгиза Танташева в матче Парагвай – Франция. Узбекский арбитр провел матч, который ему наверняка захочется забыть как можно скорее. Найти хоть что-то положительное в его работе крайне сложно. Он регулярно допускал ошибки, необъяснимо прощая очевидные нарушения, заслуживавшие желтых карточек. Выбранный им критерий судейства никак не способствовал темпу игры.
В довершение всего, во втором тайме он не назначил очевидный пенальти за фол на Дуэ, заметный в режиме реального времени. Французский игрок был явно сбит, и только вмешательство VAR заставило арбитра подойти к монитору и пересмотреть эпизод. Более того, уже с первых минут матч полностью вышел у него из-под контроля. Во время массовых стычек он выглядел как маленький ребенок – без авторитета и без способности управлять накалом страстей».
Забавно, что игроки сборной Парагвая впервые с 1998 года (поединка против Нигерии) не получили ни одной желтой карточки в матчем ЧМ. Издание Opta, которое завершает свои публикации краткими и яркими словами, написало «Gentlemanly».
Видеообзор матча Парагвай – Франция (0:1)
🔴 #NotasAV | Ilgiz Tantashev firma el peor arbitraje del Mundial en un Francia - Paraguay en el que decidió dar luz verde a la lucha libre.— Archivo VAR (@ArchivoVAR) July 4, 2026
🏆 #FIFAWorldCuphttps://t.co/EAXAwIGxQa
0 - Today against France, Paraguay didn't pick up a single card in a FIFA World Cup match for the first time since 1998 against Nigeria.— OptaJoe (@OptaJoe) July 4, 2026
Gentlemanly. pic.twitter.com/wb8buLGNwu
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