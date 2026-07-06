В нижней половине сетки определилась вторая четвертьфиналистка Уимблдона
Элизе Мертенс в двух сетах нанесла поражение Марие Боузковой
Бельгийская теннисистка Элизе Мертенс (WTA 27) пробилась в четвертьфинал Уимблдонского турнира 2026.
В четвертом раунде бельгийка в двух сетах переиграла Марию Боузкову (Чехия, WTA 23) за 1 час и 53 минуты.
Уимблдон-2026. 1/8 финала
Мария Боузкова (Чехия) [21] – Элизе Мертенс (Бельгия) [25] – 4:6, 4:6
Это было второе очное противостояние соперниц. Мертенс во второй раз одолела Боузкову – в середине февраля Элизе переиграла Марию на старте тысячника в Дубае.
Элизе стала второй четвертьфиналисткой Уимблдона из нижней части сетки после Марты Костюк. Следующей соперницей Мертенс будет победительница поединка Мэдисон Киз – Линда Носкова.
Помимо Боузковой, Мертенс на Уимблдоне-2026 также прошла Лауру Зигемунд, Марию Тимофееву и Елену Рыбакину.
Элизе в четвертый раз в карьере добралась до четвертьфинала Grand Slam, впервые с US Open 2020 и впервые на Уимблдоне.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Independent – о поединке в Гизе
Балогун поможет сборной США в матче с Бельгией