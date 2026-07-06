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Уимблдон
06 июля 2026, 16:55 | Обновлено 06 июля 2026, 17:01
445
0

В нижней половине сетки определилась вторая четвертьфиналистка Уимблдона

Элизе Мертенс в двух сетах нанесла поражение Марие Боузковой

06 июля 2026, 16:55 | Обновлено 06 июля 2026, 17:01
445
0
В нижней половине сетки определилась вторая четвертьфиналистка Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Элизе Мертенс
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Бельгийская теннисистка Элизе Мертенс (WTA 27) пробилась в четвертьфинал Уимблдонского турнира 2026.

В четвертом раунде бельгийка в двух сетах переиграла Марию Боузкову (Чехия, WTA 23) за 1 час и 53 минуты.

Уимблдон-2026. 1/8 финала

Мария Боузкова (Чехия) [21] – Элизе Мертенс (Бельгия) [25] – 4:6, 4:6

Это было второе очное противостояние соперниц. Мертенс во второй раз одолела Боузкову – в середине февраля Элизе переиграла Марию на старте тысячника в Дубае.

Элизе стала второй четвертьфиналисткой Уимблдона из нижней части сетки после Марты Костюк. Следующей соперницей Мертенс будет победительница поединка Мэдисон Киз – Линда Носкова.

Помимо Боузковой, Мертенс на Уимблдоне-2026 также прошла Лауру Зигемунд, Марию Тимофееву и Елену Рыбакину.

Элизе в четвертый раз в карьере добралась до четвертьфинала Grand Slam, впервые с US Open 2020 и впервые на Уимблдоне.

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Элизе Мертенс Мария Боузкова Уимблдон-2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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