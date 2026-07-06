Бурно праздновал. Хавбек сборной Англии больше не сыграет на ЧМ-2026

Казалось бы курьезный момент, когда хавбек сборной Англии Джордан Хендерсон упал во время празднования победы над Мексикой и выход в четвертьфинал ЧМ-2026, оказался более чем серьезным.

Одному из самых опытных игроков в составе команды потребуется серьезная операция на руке, поэтому для Хендерсона турнир закончен.

Хендерсон на этом чемпионате мира провел один матч, а всего отыграл 90 матчей в национальной команде.