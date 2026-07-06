Бурно праздновал. Хавбек сборной Англии больше не сыграет на ЧМ-2026
Хендерсон серьезно повредил руку во время празднования
Казалось бы курьезный момент, когда хавбек сборной Англии Джордан Хендерсон упал во время празднования победы над Мексикой и выход в четвертьфинал ЧМ-2026, оказался более чем серьезным.
Одному из самых опытных игроков в составе команды потребуется серьезная операция на руке, поэтому для Хендерсона турнир закончен.
Хендерсон на этом чемпионате мира провел один матч, а всего отыграл 90 матчей в национальной команде.
🚨🏴 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Jordan Henderson will MISS the rest of the World Cup!— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 6, 2026
He will need surgery.
— @JamesPearceLFC pic.twitter.com/SnXlxCKNy4
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