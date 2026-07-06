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Чемпионат мира
06 июля 2026, 17:05 | Обновлено 06 июля 2026, 17:12
870
0

Бурно праздновал. Хавбек сборной Англии больше не сыграет на ЧМ-2026

Хендерсон серьезно повредил руку во время празднования

06 июля 2026, 17:05 | Обновлено 06 июля 2026, 17:12
870
0
Бурно праздновал. Хавбек сборной Англии больше не сыграет на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Джордан Хендерсон
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Казалось бы курьезный момент, когда хавбек сборной Англии Джордан Хендерсон упал во время празднования победы над Мексикой и выход в четвертьфинал ЧМ-2026, оказался более чем серьезным.

Одному из самых опытных игроков в составе команды потребуется серьезная операция на руке, поэтому для Хендерсона турнир закончен.

Хендерсон на этом чемпионате мира провел один матч, а всего отыграл 90 матчей в национальной команде.

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Джордан Хендерсон сборная Англии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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